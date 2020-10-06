Как правильно заменить летние шины на зимние, советы ГИБДД

Штрафа за использование летней резины зимой не предусмотрен, однако, согласно техническому регламенту, за езду на машине не соответствующей требованиям безопасности дорожного движения, водитель может быть оштрафован за использование лысой резины (т.е. за не соответствие протектора). Штраф предусмотрен по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и составляет 500 рублей.

Шины не по сезону- путь к ДТП

Одним из основных факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, является техническое состояние транспортного средства. Из-за климатических условий в Российской Федерации большинство автолюбителей меняют покрышки колес своего автомобиля поочередно, используя летнюю и зимнюю резину.

Такое понятие как «всесезонная резина» в законодательном акте отсутствует. При использовании определенных шин в летнее и зимнее время принимается во внимание маркировка шин и их технические характеристики.

Период обязательного использования зимних шин:

- Запрещено использовать шины с шипами противоскольжения в летний период времени;

- Запрещено осуществлять эксплуатацию транспортных средств, которые не укомплектованы зимними шинами, полностью отвечающими предъявляемым к ним требованиям в зимний период года;

- Согласно регламенту, ТС должны быть оборудованы зимней резиной на период 3 зимних месяцев (с 1 декабря — 1 марта) и летними автошинами на период равный 3 месяцам (июня — август). В отдельных регионах РФ согласно изменений, внесенных органами исполнительной власти, такие нормы могут быть сдвинуты в сторону их увеличения или уменьшения. Такая формулировка связана исключительно с особенностями климата в каждом регионе – в некоторых районах зимняя резина и вовсе может не быть востребованной, а в остальных, наоборот – ее присутствие требуется на транспортном средстве круглый год.

Характеристики, которым должны отвечать зимние шины:

- Минимальная глубина протектора покрышки – она должна составлять 4 мм;

Соответствующая маркировка, которая подлежит нанесению на шины – фигура, представляющая собой 3-х пиковую вершину с изображенной по центру снежинкой и ее буквенное обозначение – М&S, M+S или М S;

- Отсутствие видимых нарушений и повреждений покрышки. К таким нарушениям могут относиться расслоение покрытия, порезы и пробои, явные разрывы, отделение слоев по боковым частям шин;

- Отсутствие трещин в дисках даже при полном соответствии самой шины всем требованиям;



- Отсутствие части креплений на дисках (болтов или гаек);- Запрещена установка на одной оси автомобиля (передней, средней, задней и т.д.) зимних шин, отличающихся по рисунку, своей конструкции, модели или типу, степени износа;- Автомобилист обязан обеспечить наличие на всех колесах своего ТС зимней резины, отвечающей требованиям. К примеру, если на трех дисках будут зимние шины, а на одном летние, такое нарушение уже приравнивается к управлению ТС без зимней резины;- Отдельными моментами, которые интересуют собственников транспортных средств, это то, можно ли ездить в зимнее время года на машине, в качестве шин на которой используется так называемая «липучка» или всесезонная резина. В том случае, если подобные шины по своим техническим параметрам будут отвечать необходимым требованиям и будут иметь соответствующую маркировку, то их использование не считается нарушением.

Штрафа за использование летней резины зимой не предусмотрен, однако, согласно техническому регламенту, за езду на машине не соответствующей требованиям безопасности дорожного движения, водитель может быть оштрафован за использование лысой резины (т.е. за не соответствие протектора). Штраф предусмотрен по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ и составляет 500 рублей.

Уважаемые водители! Зимняя дорога предъявляет повышенные требования к шинам. От их сцепных свойств, курсовой устойчивости и надежности зависит безопасность всех участников дорожного движения. Поэтому важно уделять внимание несложным правилам по эксплуатации зимней резины.

Источник: ГИБДД по НСО