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В отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают: Как экономят на медиках в пандемию, рассказала медсестра ЦГБ Бердска

17:18 06.10.2020, Алёна Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В больнице экономят даже на дезинфицирующих средствах, рассказала медсестра Ольга. Добровольно-принудительно дали подписать документ о сокращении зарплаты. Ее жалоба передана главному врачу ЦГБ Алле Дробинской. Нашла ли она ответ на вопросы сотрудника?

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Медики снова пожаловались на невыплату зарплаты
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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В отделении разруха, лекарств нет, а зарплату срезают: Как экономят на медиках в пандемию, рассказала медсестра ЦГБ БердскаУже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19Ещё 23 новости

Работают в разрухе, без лекарств, а зарплату задерживают и урезают медикам поликлиники №2 Бердска. О таком положение дел "Курьер. Среда. Бердск" рассказала одна из медсестер Ольга (имя изменено). Напомним, это уже не первое обращение медперсонала ЦГБ Бердска из-за задержки зарплаты.

Разруха и нехватка лекарств

Ольга отметила, что обращается от всей больницы и поликлинических отделений. Одни просто боятся, что останутся без работы, в том числе и Ольга не стала называть свое имя. А другие увольняются из-за невыносимых условий работы. В больницу принимают новых молодых сотрудников, но зачастую это фельдшеры или врачи из других городов.

- Как только у нас сменилось руководство, началась жесткая экономия. Лекарств катастрофически не хватает. Дошло до того, что медики сами покупают физраствор и бинты, - заявила медсестра 6 октября.

Экономия даже на вывозе медицинских отходов. Все иголки от шприцов и другие материалы медсестры собирают в банки и заливают специальным средством. Эти банки плотно закрываются крышкой и должны увозиться. Но дезинфицирующее средство просят выливать в раковину, для того чтобы вес отходов был меньше и нужно было меньше платить за вывоз.

Работать приходится в жутких условиях - с потолка обваливается штукатурка, плесень, в дождь льется вода. Напомним, в трэш-кардиологии и лор-отделении бежала вода на пациентов с потолка. В этом положении еще и начали урезать зарплату, отмечает Ольга.

- Раньше нам всегда приходил аванс 8000 руб. Потом он стал 7500 руб. Последнее время он стал 6500 руб. Раньше у нас были надбавки за работу с кровью, за вредность, теперь этого нет. Нам увеличили оклад, зато другие надбавки снизили, - отмечает Ольга.

Ольга уверена, что однажды ей не доплатили 2400 руб. в зарплату, но никто не смог сказать, где эти деньги (она обращалась в расчетную группу).

Зарплату стали перечислять частями, то 70, то 80%. Иногда даже приходило несколько рублей, видимо, для отчетности и проведения официальных средств, отмечает медсестра.

Ужасы пандемии

Когда началась пандемия коронавируса, маски просто исчезли из обеспечения, рассказывает медсестра. Чтобы сделали мазок на коронавирус, приходится добиваться, заявляет Ольга.

Уловия работы максимально ужесточили. Существует балльная система оплаты труда и план, который нужно выполнять по пациентам. Если его не выполняешь, зарплата меньше.

- Нам во время пандемии запретили делать операции, но план по операциям нужно было выполнять. Это была просто абсурдная ситуация, - отметила Ольга.

Болеть коронавирусом стали многие медики. Сама Ольга переболела в мае. Но доказать, что ты заразился от своего пациента практически невозможно, потому что диагноз COVID-19 ставят не всем, снижают статистику, заявила медсестра.

Как и самим медикам не всегда берут анализ на коронавирус и официально не проводят данные о заражении. Ольге не понятно почему, ведь страховка медработникам платится из Фонда социального страхования, а не из бюджета минздрава.

Последняя капля

Последней каплей стал документ, который дали подписать медикам на днях. В нем указано, что формирование зарплаты теперь будет на 5 баллов меньше. Ольга просто возмущена этой ситуацией.

- Раньше нам базово зарплату начисляли по шкале 25 баллов, теперь за 19 баллов. Мало того что работаем в таких условиях - лекарств нет, канцелярии нет, еще зарплату сокращают, - возмущена Ольга.

Многие медики уволились из ЦГБ, Ольга держится. Она отмечает, что получает достойную зарплату лишь потому, что постоянно берет подработки. Работает без выходных. Как жить с еще одним понижением зарплаты, ей не понятно, у нее маленький ребенок.

Что ответила главный врач БЦГБ?

Главврачу Алле Дробинской передана жалоба медсестры Ольги. Она перенаправила с основными вопросами в минздрав Новосибирской области, но при этом отметила, что готова выяснить все неясности лично с медсестрой.

- На все вопросы медицинского сотрудника могу ответить при личной встрече, - сказала Алла Николаевна 6 октября.

Также в минздрав направлен запрос с вопросами:

- Почему такая жесткая экономия в больницах Бердска?
- Больницы в пандемию стали меньше финансировать или для чего такая экономия?
- В бюджете минздрава Новосибирской области не хватает средств на финансирование ЦГБ Бердска? почему?
- Почему сократилась сумма перечисления зарплат у медиков в Бердске?

- Почему зарплату медикам стали дробить по сумме перечислений?
- Что за документ о сокращении зарплат на 5 баллов дали подписать медикам?
- Действительно ли им сокращают зарплату? На какую сумму? Почему?

Как только мы получим ответ, опубликуем продолжение.

врачи зарплата зарплата медикам медики Алла Дробинская Бердская ЦГБ Поликлиника №2 Бердска
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От редакции

Как работать медикам?

Андрей, 06 октября 2020 17:25
Интересно будет увидеть ответы!
Аноним, 06 октября 2020 17:29
Все, что нужно знать о путинской россии. Как хорошо, что депутаты и прочий сброд ездят лечиться в бездуховную Европу, чтобы нам, простым россиянам, оставались места в наших замечательных больницах!
Boeing 777-300ER, 06 октября 2020 17:30
Как работать? Да, никак. Надо из таких условий просто увольняться. И точка. Взять всему персоналу больницы, написать заявления об уходе и потом эту пачку заявлений швырнуть Дробинской. Пусть сама потом бегает и обслуживает больных. Это будет очень действенно. А пока вы терпите, вас и дальше будут иметь. Только массовые увольнения, тут без вариантов.
житель, 06 октября 2020 17:42
ВСе схвачено.Министра надо гнать в шею с правительства Новосибирской области.Аллочку перевести в отсталый район , пусть поднимает целину.В Бердск надо назначить квалифицированного специалиста.Пишите ПУТИНУ В.В.
Аноним, 06 октября 2020 17:47
но при этом отметила, что готова выяснить все неясности лично с медсестрой. Эта дробинская вообще чтоли берега попутала? Че выяснять то она лично с медсестрой собралась? То что больница похожа на притон бомжей все текет рушится внутри просто омерзительно находится не то что лечиться в стационаре.
Аноним, 06 октября 2020 18:03
Да не только в цгб образовании тоже... Заведующие д,с себе не чего не уменьшают а работникам за сентябрь меньше порядка на 2 - 4 т.р.
местный житель, 06 октября 2020 18:05
Одно и тоже...что при Сипачевой,что при Краморове,сейчас Дробинская....одни и теже жалобы.Так может это не главные виноваты,может

это все же система,а мы людей гнобим...Бежать,это конечно лучшей абсурд...
Гость, 06 октября 2020 18:31
Да уже все хотят обратно Краморова вернуть.
При нем хоть и зп во время оплачивалась и лечить было чем. А тут что? Денег нет,зп сокращают, лекарств нет,даже капельницы не всегда можно поставить,просто нет растворов. На всю канцелярию сдаем деньги, либо сами покупаем.
Аноним, 06 октября 2020 19:02
Обращайтесь коллективно в инспекцию по труду и всех делов.
Аноним, 06 октября 2020 19:23
Меня вот что поражает, боятся остаться без работы.
А зачем она нужна такая работа ?
Аноним, 06 октября 2020 19:24
А на иглах тоже экономят когда кровь из вены берут ?
Аноним, 06 октября 2020 19:26
Что то никто не вякнет про платную клинику.

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