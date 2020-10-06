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Дадут законное право воспитывать внуков бабушкам и дедушкам России

16:30 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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В действующем законодательстве из родственников детей законными представителями ребенка считаются только родители.

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Бабушки и дедушки, согласно действующему Семейному кодексу, не могут отвести и забрать ребёнка из детского садика или поликлиники

Их право на времяпрепровождение с детьми могут закрепить законом.
Семейный кодекс предложили дополнить положением, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе пребывать и находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников. Такой законопроект, как стало известно «Парламентской газете», внесет в Госдуму зампред Комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.

У чужих людей больше возможностей, чем у родственников

Наталья Костенко рассказала, что документ устанавливает гарантии прав ближайших родственников несовершеннолетних детей, в первую очередь бабушек и дедушек, на участие в их воспитании.

Она пояснила, что в действующем законодательстве из родственников детей законными представителями ребенка считаются только родители. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (попечителей). Совершение сделок несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет одобряют тоже только они.
При этом в документах установлено, что законный представитель может возложить свои полномочия на посторонних для семьи лиц — например, на руководителя выезжающей группы при организованном выезде ребёнка за пределы страны, на усыновителей, опекунов или попечителей. Однако в отношении дедушек, бабушек, братьев, сестёр и других родственников ситуация принципиально иная. Семейным кодексом предусмотрено лишь то, что они имеют право на общение с ребёнком.

«Сейчас никак не решён вопрос о возможности пребывания детей с ближайшими родственниками, — рассказала депутат. — Исходя из действующего правового регулирования, в случае краткосрочного отсутствия родителей — их оставление с бабушкой или дедушкой, даже при согласии родителей, находится вне правового поля».

Из-за этого пробела в законодательстве у семей возникают проблемы, добавила Костенко. Речь идёт как о передвижениях детей вместе с бабушками и дедушками по территории России в целях отдыха, так и сложностях при осуществлении ежедневного ухода и присмотра за детьми бабушками в медицинских и образовательных учреждениях в отсутствие матерей, когда последние находятся на работе, в том числе на заработках в другом регионе или даже за рубежом.

«Проще говоря, бабушки и дедушки, согласно действующему Семейному кодексу, не могут отвести и забрать ребёнка из детского садика или поликлиники, так как по закону исполняют исключительные полномочия родителей, — добавила парламентарий. — В этой ситуации реальной угрозой является лишение прав родителей и изъятие ребёнка из семьи органами опеки».

Бабушек и дедушек могут избавить от необходимости возиться с документами
Эта ситуация, сообщила депутат, породила практику, когда бабушкам, дедушкам и другим близким родственникам приходится оформлять опеку над внуками или нотариальные доверенности, содержание которых сводится к тому, что родители позволяют бабушке или дедушке находиться с внуком или внучкой и защищать его интересы. Однако опеку близкие родственники оформляют фактически на тех же основаниях, что и чужие для ребёнка люди, долго и муторно собирая справки и анализы, а нотариальная доверенность не только не даёт никаких существенных преимуществ — например, возможность дать вместо ребёнка информированное согласие на вмешательство при посещении больницы, принять решение в отношении путей его лечения, — но и прямо противоречит законодательству.

«Это является недопустимым проявлением института ювенальной юстиции, противоречащей традициям и устоям российского общества, так как законодательная ситуация равным образом подходит к случаям, когда родители злоупотребляют своим обязанностями и когда не могут их исполнять по уважительным причинам, — заявила Наталья Костенко. — Если следовать букве закона, за бабушками и дедушками, присматривающими за своими внуками, должна в этот момент присматривать опека, а в случае если родители систематически не исполняют таким образом свои обязанности, их могут лишить родительских прав».
Законопроектом, внесённым в Госдуму, предлагается дополнить пункт 1 статьи 55 Семейного кодекса РФ положением о том, что дети с согласия родителей вправе пребывать и находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников.

Это означает, что если от родителей ни в правоохранительные органы, ни в органы опеки не поступила информация о похищении ребёнка, ни к бабушкам, ни к родителям, у которых он находится, не должно предъявляться никаких претензий со стороны соответствующих органов.

Помимо этого законопроектом предлагается дополнить часть 4 статьи 13 закона «Об опеке и попечительстве» специальным регулированием: в ситуациях, когда при назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей с согласия соответствующих лиц назначаются бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры ребёнка, до момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребёнок вправе пребывать у указанных лиц. «Таким образом в случае затягивания процедур оформления опеки, это никак не будет ставить под сомнение их права, - пояснила Костенко. - Это регулирование будет действовать также в ситуациях гибели родителей ребенка. Ребенка не будут забирать от родных людей на время решения вопроса о назначении опекуна или попечителя».

Источник: pnp.ru

бабушка внуки дедушка семья
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