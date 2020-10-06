Как изменятся правила работы такси в самое ближайшее время в России. Рассказываем - очень интересно

Если пассажир не определил маршрут поездки, а только назвал пункт назначения, то водитель должен поехать по кратчайшему пути. Так было и в старых правилах, а в новых появилась альтернатива: поездка «с наименьшими затратами времени».

Из правил удалили определения таксометра

Новые правила перевозок избавят пассажиров от погрузки багажа, но заставят мокнуть под дождём.

Такси будут обязаны ездить самым быстрым маршрутом, владельцев электронных билетов не оштрафуют из-за сбоев в системе считывания, а кондукторы и водители перестанут действовать на свой страх и риск при обнаружении подозрительных предметов. Эти и другие новации содержат Правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте, которые 5 октября опубликовало Правительство. Документ вступит в силу 1 января 2021 года и будет действовать в течение семи лет. Как изменятся поездки на такси, автобусах и троллейбусах, разобралась «Парламентская газета».

Такси всё запомнит, а вы его нет



Больше всего изменений ожидает сферу перевозок на такси. Во-первых, службы такси станут хранить больше данных о заказах. Сейчас они записывают только номер и дату принятия заказа, дату, место и планируемое время подачи машины, а также её марку. С нового года учёту подлежат ещё и госномер авто и ФИО водителя, фактическое время подачи машины, место окончания поездки, дополнительные требования заказчика (класс такси, наличие детского кресла и т.д.). Все эти данные фрахтовщики обязаны хранить не менее шести месяцев.При этом клиентам такси теперь обязаны сразу сообщать стоимость поездки, причины её возможного изменения и планируемое время прибытия.

Если пассажир не определил маршрут поездки, а только назвал пункт назначения, то водитель должен поехать по кратчайшему пути. Так было и в старых правилах, а в новых появилась альтернатива: поездка «с наименьшими затратами времени».

Осовременили требования к чекам: они могут быть электронные, а ещё не возбраняется выдавать чеки, сформированные приложением для самозанятых.

С передних панелей такси исчезнут визитные карточки с фотографиями водителей — эта норма исключена из правил. Кроме того, таксисты больше не должны вешать табличку «В парк», когда едут к месту постоянной стоянки.

Цифровизация учтена

Из правил удалили определения таксометра, зато вписали термин «электронный билет». Последний придётся предъявить на экране смартфона или в виде распечатки, чтобы попасть бесплатно в зал ожидания или туалет на автовокзале или автостанции.

А при посадке на регулярный рейс достаточно показать паспорт (если билет именной), либо QR- или штрих-код. Если из-за технического сбоя кондуктор не может подключиться к системе, по которой он сверяет данные пассажира, то это не даст ему основания отказать пассажиру в проезде. Но при отсутствии в базе реквизитов, указанных в предъявленном электронном билете, человека признают безбилетным.

Исчезли из правил такие анахронизмы, как гашение билетов. Вместо них теперь — регистрация. Если билет не был зарегистрирован, то пассажир считается «зайцем».

Есть ещё упрощение: разрешено выдавать один документ с реквизитами и билета, и багажной квитанции, и квитка ручной клади. Раньше каждый билет выдавали отдельно.

Пассажиры намокнут, но не устанут

Остановочные пункты вне вокзалов и станций больше не должны защищать людей от дождя, снега и града — это требование исчезло из Правил. В федеральном законе о регулярных перевозках подобных норм также нет. Единственное, что остаётся на страже комфорта горожан, ожидающих троллейбус или автобус — это ГОСТ, который предписывает оснащать остановки павильонами или навесами.

Но есть хорошие новости: если по старым правилам пассажиры должны были сами грузить свой багаж в автобусы, то теперь это обязанность перевозчика. Ещё граждане более не обязаны обеспечивать целостность и сохранность своей ручной клади, — по крайней мере, на это больше не указывают правила.

Из правил исключили много расплывчатых норм вроде этой: «В составе ручной клади разрешается провозить предметы вне зависимости от вида упаковки». Не вошли в них и весьма избыточные по своей сути предписания, вроде того, что человеку могут не продать билет, если в автобусе уже нет свободных мест.

В салонах троллейбусов и маршруток люди больше не увидят безликих «правил пользования транспортным средством», вместо них будут таблички с правами и обязанностями пассажиров. Не окажется на привычном месте номера телефона надзорных органов — перевозчик больше не обязан размещать в транспорте их контакты. Зато он теперь должен указывать номер лицензии, а также сообщать пассажирам об остановках по требованию (раньше это была обязанность водителей или кондукторов).

Кстати, о кондукторах. В новых правилах их функционал расширился: они теперь не только продают билеты, но также контролируют оплату проезда и ведут учёт проданных билетов и совершённых поездок. Кроме того, кондукторы и водители больше не должны самостоятельно проверять, есть ли в забытых и найденных вещах предметы, представляющие угрозу жизни и здоровью окружающих. Теперь они могут сразу переходить к следующему пункту правил: передавать такие вещи на хранение на станцию или вокзал, предварительно подробно описав их.

Источник: pnp.ru