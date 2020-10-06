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Красота / Общество

Галкин любуется своей красивой женой Пугачевой на видео

16:15 06.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CFe_xc3Ho7s/
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"Богиня" , - написал известный певец Николай Басков.

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Поклонники не перестают восхищаться примадонной

71-летняя Алла Пугачева то и дело получает восторженные отзывы поклонников о своей внешности, на этот раз свежее видео с примадонной российской эстрады выложил ее супруг Максим Галкин.

На видео он не оставил никакой подписи, только маленькое красное сердечко❤️, в знак того, что супруга находится у него именно там, в самом сердце.

Поклонники поддерживают Галкина и Пугачеву:

-Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами.

-❤️время не властно над этой женщиной

-Женщина прекрасна когда любима.

-Богиня , - написал известный певец Николай Басков.

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❤️

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

видео лицо любовь макияж молодость морщины самолюбование старость Максим Галкин Алла Пугачева
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