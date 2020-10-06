Галкин любуется своей красивой женой Пугачевой на видео

71-летняя Алла Пугачева то и дело получает восторженные отзывы поклонников о своей внешности, на этот раз свежее видео с примадонной российской эстрады выложил ее супруг Максим Галкин.
На видео он не оставил никакой подписи, только маленькое красное сердечко❤️, в знак того, что супруга находится у него именно там, в самом сердце.
Поклонники поддерживают Галкина и Пугачеву:
-Максим, спасибо, что любуетесь так своей женой. И делитесь такими счастливыми минутами жизни с нами.
-❤️время не властно над этой женщиной
-Женщина прекрасна когда любима.
-Богиня , - написал известный певец Николай Басков.
Посмотреть эту публикацию в Instagram