В каких регионах уже точно установят контейнеры для раздельного сбора мусора, объявило правительство

На помощь из федеральной казны теперь вправе рассчитывать регионы, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о его раздельном сборе, а также приняли регулирующий его нормативный правовой акт.

Власти решили, кому купят контейнеры для раздельного сбора мусора

Российское правительство скорректировало условия предоставления и распределения в 2020 году субсидий субъектам РФ на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Изменения внесены в государственную программу «Охрана окружающей среды» постановлением кабмина от 23 сентября 2020 года № 1523. Документ вступает в силу 6 октября 2020 года.

На помощь из федеральной казны теперь вправе рассчитывать регионы, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о его раздельном сборе, а также приняли регулирующий его нормативный правовой акт.

Кроме того, власти субъектов должны будут предоставить информацию о расчетном количестве контейнерных площадок на общую численность населения территории, которые планируют оборудовать, и обосновать связанные с этим предстоящие расходы.