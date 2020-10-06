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В каких регионах уже точно установят контейнеры для раздельного сбора мусора, объявило правительство

17:13 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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На помощь из федеральной казны теперь вправе рассчитывать регионы, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о его раздельном сборе, а также приняли регулирующий его нормативный правовой акт.

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Власти решили, кому купят контейнеры для раздельного сбора мусора

Российское правительство скорректировало условия предоставления и распределения в 2020 году субсидий субъектам РФ на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Изменения внесены в государственную программу «Охрана окружающей среды» постановлением кабмина от 23 сентября 2020 года № 1523. Документ вступает в силу 6 октября 2020 года.

На помощь из федеральной казны теперь вправе рассчитывать регионы, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о его раздельном сборе, а также приняли регулирующий его нормативный правовой акт.

Кроме того, власти субъектов должны будут предоставить информацию о расчетном количестве контейнерных площадок на общую численность населения территории, которые планируют оборудовать, и обосновать связанные с этим предстоящие расходы.

контейнер мусор раздельный сбор свалка
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