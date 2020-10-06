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Новолуние 16 октября 2020 года: Что нельзя делать в этот день

17:24 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Нельзя спешить и суетиться. Очень важно в периоды спокойной и обновляющейся Луны делать все размеренно.

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Астрологи советуют прислушиваться к своей интуиции

В октябре Новолуние наступит 16 числа. Согласно лунному календарю, оно пройдет под эгидой Весов. Обновляющаяся Луна — это время, в которое произойдет множество событий, которые нельзя никак изменить или предотвратить. Астрологи советуют не переживать по мелочам и просто расслабиться.

Что можно делать 16 октября:

В период Новолуния не стоит думать о прошлом и накручивать себя. В этот период нужно культивировать в себе надежду на лучшее. Это будет достаточно позитивный день, потому что он начинает новую неделю и новый лунный месяц. Можно начать делать что-то новое. Да, не у всех будет такая возможность, но нужно стараться привнести что-то необычное в свою жизнь. Но если не получится, не стоит расстраиваться: это будет означать, что у Луны и звезд другие планы.

Можно и даже нужно слушать свою интуицию. Каждый из нас будет связан невидимой нитью с центром изобилия Вселенной. Это значит, что шестое чувство откроет новые границы, расширит ваши возможности.

Поднять настроение 16 октября помогут умеренные покупки. Желательно не покупать того, чего нет в списке, но можно побаловать себя чем-то приятным, исполнить небольшую мечту.

Что нельзя делать 16 октября:
16 октября астрологи настоятельно не рекомендуют бросать важные дела на полпути к успеху. Если начнутся какие-то проблемы, не нужно терять уверенность и думать, что наступает черная полоса. Луна будет таким образом проверять нас на прочность, чтобы понять, кто достоин успеха, а кто нет.

В этот день закаляется вера в себя, поэтому нельзя позволять своим страхам управлять собой. Нельзя думать о плохом и давать себе расстраиваться по мелочам.

Нельзя проявлять равнодушие к близким, второй половинке и лучшим друзьям. Если кто-то попросит о помощи, нужно отозваться на эту просьбу. В противном случае можно спровоцировать ухудшение отношений.

Нельзя спешить и суетиться. Очень важно в периоды спокойной и обновляющейся Луны делать все размеренно. Если будет поджимать время, нужно все равно оставаться сфокусированными, максимально собранными. Это поможет избежать ошибок.

Нельзя общаться с негативно настроенными людьми. В этот день будет немало провокаторов, от которых нужно отстраняться. Они только и будут ждать момента, чтобы вывести вас из себя. Если отвечать им той же монетой, это будет заведомо проигрышный путь.

Астрологи советуют не впадать в крайности. Максимальная вовлеченность в рабочий процесс или в домашние дела — это очень хорошо, но это не значит, что стоит работать, не покладая рук. Отдых будет очень важной составляющей счастья.

Источник: irkutskmedia.ru

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