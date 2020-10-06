Эти 3 знака Зодиака станут главными счастливчиками на этой неделе, считает Павел Глоба

Павел Глоба раскрыл главных счастливчиков недели с 5 по 11 октября. Звезды приготовили много приятных сюрпризом этим знакам зодиакам.

Известный астролог рассказал, что эти созвездия ждет много приятных сюрпризов с 5 по 11 октября

Неутомимые Близнецы

Вселенная будет на стороне Близнецов на этой неделе. Она поможет представителям этого созвездия воплотить все их задумки. Самое главное, что нужно помнить: не сомневаться в себе и не сворачивать с намеченного пути. Мысли о прошлом могут отпугнуть везение, поэтому куда лучше будет для Близнецов посвятить свои думы будущему.

Надежные Раки

Этому знаку Зодиака повезет завоевать расположение коллег и добиться успеха на работе. В этом им поможет их врожденная ловкость. А у одиноких Раков наладится личная жизнь и они встретят свою половинку и построят с ними отношения.

Уверенные Стрельцы

Рожденным под этим созвездием любимые подготовят неожиданные сюрпризы. Помимо этого, Стрельцов ожидают крутые виражи в финансовой сфере. Новая неделя станет для них идеальным периодом для новых знакомств, поиска работы и деловых партнеров.

Источник: irkutskmedia.ru