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Застрелить из карабина пригрозил агрессивный лодочник мирно рыбачащей семье

17:28 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Мужчина и женщина рыбачили с лодки на реке Обь. К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку.

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Лодка с агрессивной компанией догнала и протаранила лодку потерпевших

В дежурную часть Томского линейного отдела поступила информация о противоправных действиях в отношении супружеской пары из Новосибирска, отдыхавшей в Колпашевском районе. Мужчина и женщина рыбачили с лодки на реке Обь. К ним приблизилось другое маломерное судно, и неизвестные стали требовать прекратить рыбалку, ссылаясь не некие ограничения рыбного промысла на этом участке, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

В ходе разгоревшегося конфликта один из злоумышленников угрожал застрелить семью рыбаков из карабина. Опасаясь за свои жизни, новосибирцы попытались скрыться, но лодка с агрессивной компанией догнала и протаранила лодку потерпевших.

Сотрудники транспортной полиции установили личность инициатора конфликта. Им оказался 69-летний житель Кемерова, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. По результатам предварительного расследования фигуранту предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Санкция части 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает за это деяние максимальное наказание в виде лишения свободы на срок два года.

конфликт лодка рыбалка таран
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