Шомуродов переходит из «Ростова» в «Дженоа» за 9 млн. евро

Отечественный клуб лишился лидера своих атак, взамен получит 9 млн. евро.

Надо сказать, что в нынешнем сезоне Шомуродов не блистает, ему ни разу не удалось отличиться в национальном первенстве, и единственный гол он забил «Маккаби» в проигранном матче Лиге Европы. Но в прошлом году легионер показал хорошую результативность, в чемпионате он 11 раз поразил ворота противника сам и отдал 6 результативных передач партнерам.

Его уход объективно ослабит «Ростов», снизит коэффициенты клуба у букмекеров. Это следует учесть всем, кто желает поставить на команду либо против нее. А чтобы выиграть больше, используйте бонус код Леон.

Итальянцев нанешняя голевая засуха Шомуродова не смутила, ведь нападающий еще достаточно молод (25 лет) и может прогрессировать. На результативность же узбекского форварда мог повлиять вызванный коронавирусом простой. Переговоры о трансфере шли непросто, ранее итальянский журналист Лонгари писал о 8 млн. евро за переход, но «Ростову» удалось выторговать более выгодные условия.

Мог на решение повлиять и вылет из еврокубков. Не секрет, что многие футболисты мечтают со временем перейти в более именитые клубы, для чего нужно выступать на европейских турнирах, тогда как «Ростов» теперь сосредоточится лишь на внутреннем первенстве.

Шомуродов уже второй футболист, решивший за последнее время перебраться из России в Италию, не так давно контракт с «Аталантой» подписал лидер «Локомотива» Алексей Миранчук. Трансфер российского футболиста обошелся заметно дороже — 14,5 млн. евро, но это вполне оправданная цена, ведь и результативность его выше.

С уходом узбекского форварда «Ростову» нужно думать об усилении атакующей линии. Ведь амбиции команды никуда не делись, она отлично провела первую треть российского чемпионата, идет на 3-м месте и лишь на одну победу отстает от лидеров — «Спартака» и «Зенита».

Но для выигрыша надо обязательно забивать, а с этим у коллектива Карпина проблемы. За прошедшие 9 игр ростовчане забили только 10 мячей. Приход нового хорошего нападающего помог бы команде и всем тем, кто желает поставить на «Ростов». Независимо от выбора не забудьте активировать промокод https://best-betcodes.com/brands/fonbet – он увеличит ваш выигрыш.

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