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Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19

17:00 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано по выздоровлению 988 576 человек. За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом.

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Ситуация с коронавирусом сложная
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19Вы ждете, что ковидная бригада рванула и побежала к вам: пить горячий алкоголь от кашля рекомендует пациентке с COVID-19 врач ЦГБ БердскаЕщё 22 новости

За последние сутки в России выявлено 11 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3282 (28,3%).
Нарастающим итогом выявлено 1 237 504 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%
2. Республика Татарстан 0,3%
3. Тульская область 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 252 человека:

Москва – 1156
Ростовская область – 251
Алтайский край – 248
Санкт-Петербург – 206

Московская область – 201
Волгоградская область – 172
Кемеровская область – 172
Воронежская область – 169
Оренбургская область – 156
Иркутская область – 142
Саратовская область – 139
Свердловская область – 113
Ставропольский край – 107
Ульяновская область – 100
Сахалинская область – 95
Мурманская область – 93
Приморский край – 89
Самарская область – 88
Красноярский край – 80
Республика Крым – 79
Республика Бурятия – 78
Белгородская область – 77
Республика Дагестан – 76
Амурская область – 76
Калужская область – 73
Ханты-Мансийский автономный округ – 73
Челябинская область – 73
Республика Алтай – 68
Омская область – 68
Республика Ингушетия – 64
Орловская область – 61
Хабаровский край – 61
Нижегородская область – 57
Ярославская область – 55
Пермский край – 55
Новосибирская область – 54
Курганская область – 51
Ивановская область – 49
Республика Хакасия – 49
Архангельская область – 48
Республика Саха (Якутия) – 48
Удмуртская Республика – 47
Вологодская область – 45
Тульская область – 44
Республика Мордовия – 42
Республика Калмыкия – 41
Пензенская область – 41
Липецкая область – 37
Тамбовская область – 37
Забайкальский край – 36
Чеченская Республика – 35
Республика Карелия – 34
Костромская область – 32
Краснодарский край – 32
Республика Чувашия – 30
Тюменская область – 30
Республика Коми – 29
Республика Северная Осетия – Алания – 29
Ленинградская область – 28
Республика Татарстан – 28
Республика Марий Эл – 27
Республика Адыгея – 26
Ямало-Ненецкий автономный округ – 25
Астраханская область – 24
Брянская область – 22
Рязанская область – 22
Владимирская область – 21
Кировская область – 21
Тверская область – 20
Кабардино-Балкарская Республика – 19
Магаданская область – 19
Новгородская область – 18
Карачаево-Черкесская Республика – 18
Курская область – 17
Калининградская область – 17
Севастополь – 16
Томская область – 15
Еврейская автономная область – 12
Смоленская область – 11
Республика Тыва –11
Псковская область – 8
Камчатский край – 8
Республика Башкортостан – 7
Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано по выздоровлению 988 576 человек.

За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 34
Москва – 31
Ростовская область – 10
Республика Дагестан – 9
Московская область – 7
Свердловская область – 7

Иркутская область – 7
Алтайский край – 6
Пермский край – 5
Кемеровская область – 5
Воронежская область – 4
Тверская область – 4
Краснодарский край – 4
Новосибирская область – 4
Омская область – 4
Владимирская область – 3
Мурманская область – 3
Севастополь – 3
Самарская область – 3
Саратовская область – 3
Орловская область – 2
Смоленская область – 2
Республика Калмыкия – 2
Астраханская область – 2
Волгоградская область – 2
Кабардино-Балкарская Республика – 2
Ставропольский край – 2
Нижегородская область – 2
Ханты-Мансийский автономный округ – 2
Республика Саха (Якутия) – 2
Еврейская автономная область – 2
Липецкая область – 1
Республика Коми – 1
Республика Крым – 1
Республика Чувашия – 1
Кировская область – 1
Курганская область – 1
Тюменская область – 1
Ямало-Ненецкий автономный округ – 1
Красноярский край – 1
Забайкальский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 21663 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 48,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 295 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234 тыс. 360 человек.

COVID-19 коронавирус пандемия
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