Уже не до шуток: за сутки на 6 октября заразились 11 615 россиян COVID-19

За весь период выписано по выздоровлению 988 576 человек. За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом.

Ситуация с коронавирусом сложная

За последние сутки в России выявлено 11 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3282 (28,3%).

Нарастающим итогом выявлено 1 237 504 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Чеченская Республика 0,2%

2. Республика Татарстан 0,3%

3. Тульская область 0,4%

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 252 человека:

Москва – 1156

Ростовская область – 251

Алтайский край – 248

Санкт-Петербург – 206



Московская область – 201Волгоградская область – 172Кемеровская область – 172Воронежская область – 169Оренбургская область – 156Иркутская область – 142Саратовская область – 139Свердловская область – 113Ставропольский край – 107Ульяновская область – 100Сахалинская область – 95Мурманская область – 93Приморский край – 89Самарская область – 88Красноярский край – 80Республика Крым – 79Республика Бурятия – 78Белгородская область – 77Республика Дагестан – 76Амурская область – 76Калужская область – 73Ханты-Мансийский автономный округ – 73Челябинская область – 73Республика Алтай – 68Омская область – 68Республика Ингушетия – 64Орловская область – 61Хабаровский край – 61Нижегородская область – 57Ярославская область – 55Пермский край – 55Новосибирская область – 54Курганская область – 51Ивановская область – 49Республика Хакасия – 49Архангельская область – 48Республика Саха (Якутия) – 48Удмуртская Республика – 47Вологодская область – 45Тульская область – 44Республика Мордовия – 42Республика Калмыкия – 41Пензенская область – 41Липецкая область – 37Тамбовская область – 37Забайкальский край – 36Чеченская Республика – 35Республика Карелия – 34Костромская область – 32Краснодарский край – 32Республика Чувашия – 30Тюменская область – 30Республика Коми – 29Республика Северная Осетия – Алания – 29Ленинградская область – 28Республика Татарстан – 28Республика Марий Эл – 27Республика Адыгея – 26Ямало-Ненецкий автономный округ – 25Астраханская область – 24Брянская область – 22Рязанская область – 22Владимирская область – 21Кировская область – 21Тверская область – 20Кабардино-Балкарская Республика – 19Магаданская область – 19Новгородская область – 18Карачаево-Черкесская Республика – 18Курская область – 17Калининградская область – 17Севастополь – 16Томская область – 15Еврейская автономная область – 12Смоленская область – 11Республика Тыва –11Псковская область – 8Камчатский край – 8Республика Башкортостан – 7Чукотский автономный округ – 1

За весь период выписано по выздоровлению 988 576 человек.

За сутки подтверждено 188 летальных случаев с коронавирусом:

Санкт-Петербург – 34

Москва – 31

Ростовская область – 10

Республика Дагестан – 9

Московская область – 7

Свердловская область – 7



Иркутская область – 7Алтайский край – 6Пермский край – 5Кемеровская область – 5Воронежская область – 4Тверская область – 4Краснодарский край – 4Новосибирская область – 4Омская область – 4Владимирская область – 3Мурманская область – 3Севастополь – 3Самарская область – 3Саратовская область – 3Орловская область – 2Смоленская область – 2Республика Калмыкия – 2Астраханская область – 2Волгоградская область – 2Кабардино-Балкарская Республика – 2Ставропольский край – 2Нижегородская область – 2Ханты-Мансийский автономный округ – 2Республика Саха (Якутия) – 2Еврейская автономная область – 2Липецкая область – 1Республика Коми – 1Республика Крым – 1Республика Чувашия – 1Кировская область – 1Курганская область – 1Тюменская область – 1Ямало-Ненецкий автономный округ – 1Красноярский край – 1Забайкальский край – 1

За весь период от коронавируса умерло 21663 человека.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено 48,3 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 295 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 234 тыс. 360 человек.