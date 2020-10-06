Ситуация с новой коронавирусной инфекцией развивается и будет развиваться, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
-Что касается ситуации с новой коронавирусной инфекцией, нельзя о ней, безусловно, не сказать... ситуация развивается и будет развиваться – это очевидно, - сказала Ежлова на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2020".
Ситуация с коронавирусом будет только развиваться, заявили в Роспотребнадзоре
17:17 06.10.2020
-Что касается ситуации с новой коронавирусной инфекцией, нельзя о ней, безусловно, не сказать... ситуация развивается и будет развиваться – это очевидно, - сказала Ежлова на конференции "Молекулярная диагностика и биобезопасность - 2020".
Ситуация с новой коронавирусной инфекцией развивается и будет развиваться, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.
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