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В коммерческом подкупе обвиняют инженера управляющей компании в Бердске

16:32 06.10.2020
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6 октября состоялось очередное заседание по уголовному делу главного инженера группы управляющих компаний «Вымпел Сервис» Ильи Ганжа.

Ему предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. В уголовном деле речь идёт о капремонте дома № 2 по улице Свердлова в 2019 году. Работы организовал фонд модернизации ЖКХ. После их завершения заказчик создал приёмную комиссию, в состав которой включили Илью Ганжа. Помощник прокурора Ольга Ветрова сообщила, что, по версии обвинения, подсудимый за денежное вознаграждение принял определённые виды работ по капремонту. Число эпизодов соответствует тому, сколько раз Илья Ганжа брал деньги.

Адвокат подсудимого Василий Кальван проинформировал, что его доверитель не признаёт предъявленных обвинений и намерен в ходе судебного процесса доказать свою невиновность. По его словам, не было никакого корыстного умысла. Илья Ганжа даже не имеет никакого отношения к УК «Монолит», которая обслуживала ремонтируемый дом. Нет ни одного документа, подтверждающего, что Илью Игоревича назначили на должность главного инженера «Монолита». Приёмную комиссию формировал не он, и инженер не писал никаких заявлений с просьбой о включении в её состав. Защите не понятно, по какой причине специалиста «Вымпел Сервис» включили в состав комиссии.

На очередном заседании выступил мастер сантехучастка группы компаний «Вымпел Сервис» Игорь Иваненко. Он пояснил, что «Монолит» — одна из компаний входящая в ГК. Игорь Васильевич хорошо запомнил, как проходил капремонт дома № 2 по улице Свердлова. Во время работ был повреждён трубопровод отопления. Мастер вызвал слесарей и сварщика управляющей компании для устранения аварии. С рабочими наличными средствами рассчитался Илья Ганжа. В другой раз подрядчики уронили какой-то предмет в канализационную трубу. Прочищали её те же слесари управляющей компании, и вновь с ними рассчитался главный инженер «Вымпел Сервиса».

Вторым выступил директор управления ЖКХ Максим Совбанов. Он пояснил, что «если кто-то из приёмной комиссии не подпишет акт, его не утвердит фонд». Нюансы процедуры оформления документов Максим Флюрович пояснить не смог, отметив, что этим занимаются специалисты УЖКХ.

Судебный процесс только начинается. Пока допрошены ещё не все свидетели, и судья Татьяна Васюхневич не изучила материалы дела. В заключение процесса ей предстоит решить: виновен или нет подсудимый.

Источник: svidetel24.info

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