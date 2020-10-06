Отвод всему составу суда Бердска заявил обвиняемый в мошенничестве на 850 тыс. рублей адвокат Юрий Миронов

Он просит направить его дело в Новосибирск. Защитника наняла Римма Убейконь, координатор фонда «Русь сидящая», своему сыну, осужденному за наркотики. Она полагает, что адвокат получил излишний гонорар за якобы обещание смягчить участь подсудимого. Миронов заявил, что честно делал свою работу.

Юрий Миронов (на фото - справа) подозревает, что бердские судьи могут быть к нему предвзяты

В Бердском городском суде сегодня, 6 октября, состоялось первое заседание по уголовному делу адвоката Юрия Миронова. Его обвиняют в мошенничестве Римма и Владимир Убейконь. Они полагают, что защитник из Бердской коллегии адвокатов получил повышенное вознаграждение во время процесса над их сыном, осужденным за распространение наркотиков.

Истцы полагают, что за работу в течение почти 3 лет адвокату полагается гонорар в 50 тыс. рублей. Остальные 858 тыс. она считает излишне уплаченными. Миронов же заявил: он работает по тарифам, честно отработал заплаченные ему деньги и никаких внепроцессуальных договоренностей, о чем говорится в материалах его дела, никому не обещал.

В первом судебном заседании адвокаты Миронова подали ходатайство об отводе не только судьи Екатерины Беловой, но и всего Бердского горсуда. По мнению стороны защиты, бердские судьи могут иметь к нему предвзятое отношение. Ведь адвокат 20 лет представляет в суде интересы как истцов, так и ответчиков, в том числе по уголовным делам.

Кроме того, адвокаты ответчика полагают, что в распространенной судом информации и поступившем деле в отношении Юрия Миронова утверждается, что он совершил преступление с цитатами из обвинительного заключения. По этому поводу сторона ответчика подала жалобу, по которой Новосибирский облсуд инициировал служебную проверку. Миронов считает, что рассмотрение жалобы прошло с нарушениями.

Подсудимый поддержал ходатайство своих защитников, как и просьбу перенести процесс в Новосибирск. Представитель гособвинения, помощник прокурора Светлана Тарасова попросила дать время на то, чтобы согласовать позицию с руководством.

Судья Екатерина Белова назначила следующее заседание на 14 октября. В этот день она озвучит решение: в каком из судов будут рассматривать дело Миронова.

Без меры пресечения

Адвокат Миронова Алексей Дятчин ранее работал следователем СКР

Адвокат Алексей Дятчин, представляющий в суде интересы Миронова, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что в передвижении его подзащитного никак не ограничивали, что следствие не выходило с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

- Мера пресечения избирается для того, чтобы обеспечить правосудие. Как адвокат будет осуществлять защиту, если он будет ограничен. Во-вторых, нет основания для того, чтобы ограничивать его свободу передвижения. Для подписки о невыезде и надлежащем поведении нужны все те же основания, что и для заключения под стражу, и для домашнего ареста. В данном случае следователи посчитали, что нет такой необходимости. И их доверие оправдывается, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Дятчин.

"Попал за решетку - виноват адвокат"

Супруги Убейконь хотят вернуть деньги, уплаченные адвокату

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уголовное преследование адвоката инициировала Римма Убейконь, координатор новосибирского отделения организации «Русь сидящая». Она наняла Юрия Миронова, заплатив ему за несколько лет 900 тыс. рублей.

- Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде Новосибирска почти два года. Еще в 2015 году ее сына приговорили к 13 годам за наркотики, потом была подана жалоба, приговор отменили. Был снова суд в другом составе и моему (подзащитному) дали 11 лет. Теперь она полагает, что я должен получить только 50 тыс. рублей за 48 заседаний. Все остальное, она считает мошенничеством — дескать, я деньги получил для того, чтобы внепроцессуально решать вопросы. О моей виновности и речи быть не может. Я с ней проработал почти три года: предварительное следствие, суд первой инстанции, суд второй инстанции, надзорные инстанции. Все это за 50 тысяч? У нее спрашивали: вы дали Миронову, чтобы он передал взятку? «Нет, что вы!», ответила она. Убейконь считает, что раз ее сына осудили, то адвокат должен получить меньше. Все упирается в деньги, - прокомментировал Юрий Константинович свою позицию.

Органами предварительного следствия Юрий Миронов обвиняется в том, что он, имея статус адвоката и право на осуществление адвокатской деятельности, в 2015 году заключил с потерпевшими договор об оказании юридической помощи в уголовном деле по обвинению их сына в совершении особо тяжкого преступления.

-В дальнейшем Миронов, действуя умышленно, злоупотребляя доверием потерпевших, которые доверяли ему как профессиональному адвокату, сообщил им о том, что имеет возможность вне процессуального решения вопроса о переквалификации в суде действий их сына на менее тяжкое преступление, путем организации, в том числе через несуществующих посредников переговоров с должностными лицами районного суда Новосибирска, в производстве которого находилось уголовное дело в отношении сына потерпевших. При этом он не имел никакой реальной возможности повлиять на решение вопроса о квалификации судом действий сына потерпевших как менее тяжкое преступление Миронов не имел и не собирался организовывать переговоры об этом с должностными лицами данного суда или какими-либо иными лицами, - рассказали "Курьер. Среда. Бердск" в Бердском горсуде.

В дальнейшем Миронов, по версии следствия, потребовал от потерпевших передать ему денежные средства для решения указанного вопроса. Всего за 2015-2016 годы потерпевшие передали адвокату денежные средства в общей сумме 908 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, причинив потерпевшим ущерб в крупном размере, уточнила помощник председателя горсуда Наталья Сафронова.

Юрий Миронов утверждает, что никаких подобных договоров не подписывал, никаких обещаний о противоправных действиях не давал, а честно выполнял свою работу. Подсудимых, особенно по преступлениям, связанным с наркотиками, как правило, лишают свободы на большие сроки, несмотря на все усилия опытных адвокатов.

УК РФ Статья 159. Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.