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Разрешит без опекунства жить с бабушкам и дедушкам детям временно Госдума

18:14 06.10.2020 Фото: dumatv.ru
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Законопроект, гарантирующий право ближайших родственников на участие в воспитании несовершеннолетних, поступил в парламент. Сейчас пребывание ребенка с ними ничем не отличается от ситуации, когда дети находятся с чужими для него людьми.

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В ГД поступил проект о праве ребенка на временное проживание с близкими родственниками

Депутаты Государственной Думы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается закрепить положение, устанавливающее законность пребывания детей с согласия родителей у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников. Соответствующие поправки будут внесены в Семейный кодекс.

«Дети с согласия родителей вправе пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников», - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как отмечают авторы документа, с юридической точки зрения сегодня пребывание ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, когда дети находятся с чужими для него людьми.

«Юридически временное пребывание с бабушками, дедушками, другими близкими родственниками, в том числе в случае совместных поездок бабушек и дедушек со своими внуками по территории РФ, квалифицируется как отсутствие родительского попечения, что формально переводит данные отношения в сферу компетенции органов опеки и попечительства», - поясняются авторы документа.

Для урегулирования данного вопроса оформляются нотариальные доверенности. В них говорится, что родители разрешают близким родственникам находиться с детьми.

«Юридическая природа такой доверенности весьма спорна, поскольку в данном случае речь идет о временном возложении полномочий законного представительства — процедуре, противоречащей действующему законодательству», - подчеркивают парламентарии.

Кроме того, данный законопроект направлен на урегулирование ситуаций, когда бабушки и дедушки назначаются в качестве опекунов. Документом будут внесены поправки в закон «Об опеке и попечительстве» о специальном регулировании обстоятельств, когда в качестве опекуна или попечителя ребенка назначаются его ближайшие родственники. До момента принятия органом опеки и попечительства акта о назначении опекуна или попечителя ребенок может пребывать у бабушек, дедушек, совершеннолетних сестер и братьев.

Законопроект, гарантирующий право ближайших родственников на участие в воспитании несовершеннолетних, был разработан заместителем председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко и внесен на рассмотрение фракции «Единая Россия». Перед этим документ обсудили с представителями родительской общественности, Минтруда и органов опеки ряда российских регионов.

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От редакции

Ключевая фраза - с разрешения родителей?

Аноним, 06 октября 2020 18:45
НВР:
Да.
Ключевая и самая проблемная.

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