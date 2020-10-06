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Ужесточает ограничения Москва из-за рекордного роста числа зараженных COVID-19

18:23 06.10.2020 Фото: Википедии
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В частности, все предприятия и организации города будут обязаны каждую неделю информировать правительство столицы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку.

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Какие меры вновь вводят в Москве в связи с пандемией

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ о введении ограничений в связи с ростом числа заражений коронавирусом.

С 9 октября будут заблокированы социальные карты школьников, людей старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Для школьников блокировка продлится до 18 октября, то есть до конца двухнедельных каникул, для остальных — минимум до 28 октября.

Продажу билетов в подведомственные городскому правительству культурно-досуговые учреждения (театры, музеи, концертные залы) переведут полностью в электронный вид. При этом обычные кассы закроются.

Все предприятия и организации города будут обязаны каждую неделю информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Также работодатели должны будут сообщать властям номера мобильных телефонов, машин и транспортных карт "Тройка" сотрудников на удаленке. Если сведения не будут предоставлены или будут предоставлены не полностью, организацию могут оштрафовать или приостановить ее деятельность.

-Друзья, ситуация с коронавирусом с каждым днем становится сложнее и драматичнее. По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями, - аргументировал новые ограничения мэр Москвы Сергей Собянин.

COVID-19 коронавирус москвичи ограничительные меры Сергей Собянин
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От редакции

Скоро ужесточение разойдется по всей стране?

Гость, 06 октября 2020 18:44
Так им же европу открыли - вот и понавезли опять! Щщщас по всей стране развезут!

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