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Истязали детей в скандальном монастыре схимонаха Сергия. СК возбудил уголовное дело

18:39 06.10.2020 Фото: vk.com
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Дети находились в уральском монастыре без своих законных представителей и подвергались насилию. По версии следствия, длилось это не менее 15 лет.

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СК возбудил дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также по статье "Халатность" из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами из органов системы профилактики.

Как говорится в сообщении ведомства, с 2004-го по 2019 год неустановленные (на данный момент) лица, находившиеся на территории Среднеуральского женского монастыря, "действуя умышленно" и "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних", причиняли детям физические и психические страдания.

Отмечается, что их систематически били. Кроме того, по отношению к семи детям были совершены "иные насильственные действия".

При этом противоправные действия в отношении четверых детей совершались, когда они проживали на территории монастыря без своих законных представителей.

Это, сообщает СК, стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица из учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего с тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

Именно в этом монастыре проповедовал схимонах Сергий (Романов), которого лишили сана и отлучили от церкви, а также признали виновным в правонарушении по статье КоАП о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

истязания монастырь схимонах унижение
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От редакции

Церковь допускает жестокость?

Гость, 06 октября 2020 18:42
Ещё там сапчаг истязали! Я видел в телевизоре!
Raven, 06 октября 2020 19:15
Сапчаг поистязаешь. Сама кого угодно поистязает

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