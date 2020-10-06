Истязали детей в скандальном монастыре схимонаха Сергия. СК возбудил уголовное дело

Дети находились в уральском монастыре без своих законных представителей и подвергались насилию. По версии следствия, длилось это не менее 15 лет.

СК возбудил дело по факту истязания детей в Среднеуральском монастыре

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря, а также по статье "Халатность" из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами из органов системы профилактики.

Как говорится в сообщении ведомства, с 2004-го по 2019 год неустановленные (на данный момент) лица, находившиеся на территории Среднеуральского женского монастыря, "действуя умышленно" и "исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних", причиняли детям физические и психические страдания.

Отмечается, что их систематически били. Кроме того, по отношению к семи детям были совершены "иные насильственные действия".

При этом противоправные действия в отношении четверых детей совершались, когда они проживали на территории монастыря без своих законных представителей.

Это, сообщает СК, стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица из учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего с тем, чтобы привлечь к ответственности лиц, причастных к этим преступлениям.

Именно в этом монастыре проповедовал схимонах Сергий (Романов), которого лишили сана и отлучили от церкви, а также признали виновным в правонарушении по статье КоАП о "возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".