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Сколько заплатит Навальный за лечение в берлинской Charite?

18:46 06.10.2020 Фото: Википедии
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Оппозиционер рассказал, что для него это огромная сумма. Но есть люди, которые готовы сделать это за него.

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Навальный назвал сумму своего лечения в Charite

Алексей Навальный сообщил, что его лечение в берлинской клинике Charite обойдется в 60-70 тысяч евро. Окончательный счет ему пока не выставили, так как пока он проходит физиотерапию.

В интервью Юрию Дудю оппозиционер рассказал, что для него это огромная сумма. У него нет 70 тысяч евро, чтобы оплатить лечение. Но есть люди, которые готовы сделать это за него.

Навальный сказал, что поставил такое условие: "Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут". Так, уже известно, что самолет, который доставил оппозиционера из Омска в Берлин, оплатил бизнесмен Борис Зимин.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин перечислил берлинской клинике Charite миллион рублей на лечение Алексея Навального. Но потом Пригожину вернули эти деньги.

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