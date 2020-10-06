Как спас потерявшую сознание бабушку инспектор ГИБДД в Новосибирске

Водитель застрял в пробке, когда ему позвонила 10-летняя дочь и сообщила, что бабушка упала в обморок. Майор полиции Роман Лущенков не растерялся.

Житель Новосибирска поблагодарил автоинспектора за помощь в трудной ситуации

Руководство полка дорожно-патрульной службы ГИБДД по Новосибирской области поддержало просьбу жителя Новосибирска Сергея Лисенкова посетить подразделение и лично поблагодарить заместителя командира роты майора полиции Романа Лущенкова, оказавшего ему помощь на дороге.

Мужчина рассказал, что 18 сентября во время движения в «пробке» в Кировском районе ему позвонила 10-летняя дочь и сказала, что бабушка потеряла сознание. Девочка была сильно напугана, не знала, что делать, а вызванная "скорая" еще не прибыла. Новосибирец обратился за помощью к дорожным полицейским. Майор полиции Роман Лущенков не раздумывая откликнулся на просьбу водителя и, включив специальные световые и звуковые сигналы на патрульном автомобиле, оперативно сопроводил мужчину через плотный поток транспортных средств к родственнице, которой стало плохо.

Сергей Лисенков поблагодарил сотрудника ГИБДД за помощь, пожелал ему успехов в службе и вручил памятный подарок. Также он призвал собравшихся в зале сотрудников ГИБДД брать пример с Романа. В свою очередь Р. Лущенков отметил, что помощь автомобилистам, оказавшимся в трудной ситуации – это долг каждого сотрудника полиции, и в этом нет чего-то необычного, тем более - героического

Приказом командира полка ДПС ГИБДД по Новосибирской области заместителю командира роты полка майору полиции Роману Лущенкову была объявлена благодарность, сообщили 6 октября в управлении МВД по Новосибирской области.