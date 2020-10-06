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Место застройки многоэтажками в Южном Бердска показали вице-спикеру заксобрания

19:18 06.10.2020 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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Андрей Панферов побывал на ул. Салаирской, где "СтройРегионСервис" планирует строить новый район. Застройщик пообещал отвести грунтовые воды и соорудить дополнительные парковки.

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Евгений Шестернин и Андрей Панферов провели выездное совещание на улице Салаирской в Бердске

Глава Бердска Евгений Шестернин и первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов 6 октября провели выездное совещание на улице Салаирской.

Перед выездом Евгений Шестернин, Андрей Панферов, начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, начальник управления градостроительства администрации города Бердска Дмитрий Есиков, директор «СтройРегионСервис» Владимир Постников обсудили проект планировки Салаирской.

Местных жителей волнуют проблемы грунтовых вод и парковок. Евгений Анатольевич сказал, что «СтройРегионСервис» пробурил две скважины для контроля динамики вод. Также сейчас ведутся работы по строительству ливневой системы, которая решит проблему верхних вод. Что касается парковочных мест, то помимо действующих парковочных карманов, планируется построить парковочную зону и дополнительные парковочные места.

«Вдоль новых домов на улице Салаирская будут построены дополнительные парковочные места на отведенной территории», - отметил Дмитрий Есиков.

В ходе проверки Андрей Панферов осмотрел сухое подвальное помещение самого низкого на территории дома, ход работ по благоустройству придомовых территорий, строительство дорог. Кроме того, вице-спикеру показали контроль грунтовых вод, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

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