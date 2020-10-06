Поддержать семьи с детьми и дальше в коронавирус поручил Путин

Об этом президент говорил с лидерами фракций Госдумы. Речь шла как о текущей помощи, так и перспективной - до 2030 года, чтобы повысить качество жизни россиян. Путин подтвердил, что угроза коронавируса еще есть.

Встреча Путина с руководителями фракций Государственной Думы

Владимир Путин 6 октября провёл встречу с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента в режиме видеоконференции. Говорили в том числе о поддержке граждан в условиях продолжающегося роста коронавируса.

Дословно

"Угроза вируса ещё не ушла, она не отступила, но мы готовы к любому развитию ситуации. Будем действовать чётко и согласованно, будем поддерживать наших граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Уверен, что такие решения всегда найдут понимание и поддержку у вас, во всех фракциях Думы.

Знаю, что и в Думе непросто с этим коронавирусом. К сожалению, есть заболевшие и среди депутатов. Но Дума продолжает работать. Сейчас Дума приступает к рассмотрению федерального бюджета на 2021‑й и два следующих года.

На что здесь хотел бы обратить особое внимание? В Послании Федеральному Собранию предложил существенно расширить демографическую программу, усилить механизмы социальной защиты, особенно семей с детьми. Были поставлены конкретные задачи по развитию школьного и высшего образования, здравоохранения, включая его первичное звено.

Кроме того, весной и летом – с вашим участием, уважаемые коллеги, – мы приняли целый ряд новых решений по дополнительной поддержке наших граждан, занятости, ключевых отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса. Некоторые из этих мер носят не временный, даже не антикризисный, а долгосрочный характер и должны быть в полной мере отражены в новом трёхлетнем бюджете.

Прошу вас вместе с Правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет. Приоритеты здесь – это финансирование социальных обязательств перед гражданами и, конечно, задач, связанных с движением страны вперёд, с достижением стратегических целей национального развития, намеченных на ближайшее десятилетие, до 2030 года.

Правительство уже уточняет, содержательно обновляет национальные проекты. Прошу и вас активно участвовать в этой работе, учитывать её как в бюджетном процессе, так и при рассмотрении иных законодательных инициатив, призванных повысить качество жизни граждан и стимулировать предпринимательскую активность, улучшить инвестклимат, ускорить внедрение в реальное производство и госуправление инноваций, перспективных цифровых сервисов и платформ.

В целом прошу вас обеспечить качественное, оперативное законодательное сопровождение национальных проектов".

Пока никаких конкретных предложений Путин не выдвинул.