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Путин раскритиковал министров за неисполнение его поручения

20:30 06.10.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент подчеркнул, что «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи», в частности, которые связаны с привлечением к тренерской работе талантливых людей. В частности, возвращение тренерам статуса педагога.

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Члены правительства выслушали критику президента

Президент России Владимир Путин раскритиковал членов правительства за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. Президент 6 октября провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в режиме видеоконференции, передает сайт Кремля.

«Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению», — высказался Путин.

По его словам, вопросы гармонизации законодательства в этой сфере поднимались уже неоднократно на совещаниях. Президент подчеркнул, что «это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи», в частности, которые связаны с привлечением к тренерской работе талантливых людей.

«Одна из таких вещей — возвращение тренерам статуса педагога. И это имеет определенные последствия для конкретных людей, которые занимаются этим видом деятельности. Это стаж, это пенсии, отпуск и т. д.», — пояснил президент.

Он попросил вице-премьера Дмитрия Чернышенко подготовить предложения по данному вопросу.

вице-премьер поручения стаж статус талант Владимир Путин
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