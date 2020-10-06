06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии

21:09 06.10.2020 Фото: pexels.com
1

Граждане сообщают, что не могут снять деньги с карт. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев заявил, что все средства из банкоматов изъяты.

% name% title
Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Кыргызстанцы не могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна.

Причину объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

"Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены. Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта и приняли такое решение", — сообщил Абдраев.

Он уточнил, что скорее всего уже завтра офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.

банк банкомат бунт офисы
Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Мародеры всегда сопровождают акции протеста?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
22:13 06-10-2020
Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
22:00 06-10-2020
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
Навального отравили "Новичком": данные ФРГ подтвердила организация по запрету химоружия
21:55 06-10-2020
Навального отравили
Смертельное "солнышко": погиб 9-летний мальчик на качелях
21:35 06-10-2020
Смертельное
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России
21:16 06-10-2020
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России
За экзотические черные дыры присудили Нобелевскую премию по физике
21:16 06-10-2020
За экзотические черные дыры присудили Нобелевскую премию по физике
Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии
21:09 06-10-2020
Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии
Против самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиян 1
20:50 06-10-2020
Против самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиян
Путин раскритиковал министров за неисполнение его поручения
20:30 06-10-2020
Путин раскритиковал министров за неисполнение его поручения
Такого еще не было: Рухнет уровень жизни из-за пандемии во всех странах, заявила глава МВФ 1
20:18 06-10-2020
Такого еще не было: Рухнет уровень жизни из-за пандемии во всех странах, заявила глава МВФ