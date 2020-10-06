Почему опустошили банкоматы в бунтующей Киргизии

Граждане сообщают, что не могут снять деньги с карт. Президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев заявил, что все средства из банкоматов изъяты.

Почему не работают банкоматы в Кыргызстане — причина

Кыргызстанцы не могут снять деньги со счетов в банкоматах. Корреспондент Sputnik позвонил в несколько крупных банков страны, и в большинстве из них подтвердили, что эта операция сейчас недоступна.

Причину объяснил президент Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

"Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены. Вы же помните печальный опыт 2005-го и 2010 годов... Тогда доходило до того, что некоторые лица взламывали банкоматы, было мародерство. Вот исходя из этого опыта и приняли такое решение", — сообщил Абдраев.

Он уточнил, что скорее всего уже завтра офисы коммерческих банков и банкоматы заработают вновь.