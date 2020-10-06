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За экзотические черные дыры присудили Нобелевскую премию по физике

21:16 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Премия в этом году составит 10 млн шведских крон. Половину денежной премии получит англичанин Пенроуз, вторую половину поделят поровну немец Генцель и американка Гез.

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Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

Нобелевскую премию по физике 2020 года получили Роджер Пенроуз "за открытие того, что образование черной дыры является надежным предсказанием общей теории относительности", а также Рейнхард Генцель и Андреа Гез "за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики".

Прямая трансляция объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета. В официальном пресс-релизе рассказывается подробнее об исследованиях ученых.

Трое лауреатов разделят Нобелевскую премию по физике этого года за исследования, касающиеся одного из самых экзотических явлений во Вселенной – черной дыры. Премия в этом году составит 10 млн шведских крон. Половину денежной премии получит англичанин Пенроуз, вторую половину поделят поровну немец Генцель и американка Гез.

Британский физик-математик и философ науки Роджер Пенроуз (возглавляет кафедру математики Оксфордского университета) открыл, что образование черных дыр является следствием общей теории теории относительности. Нобелевский комитет отмечает, что Пенроуз "изобрел гениальный математический метод для исследования общей теории относительности Эйнштейна". Он показал, что эта теория "приводит к образованию черных дыр – монстров времени и пространства, которые захватывают все, что в них входит".

Немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Гензель (Институт внеземной физики общества Макса Планка) и американский астроном и доктор философии Андреа Гез (профессор кафедры физики и астрономии в Калифорнийском университете) обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Они пришли к выводу, что единственным объяснением этому может быть сверхмассивная черная дыра.

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали канадец Джеймс Пиблз за "теоретические открытия в области космологии" и представители Швейцарии Мишель Майор и Дидье Кело за "открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды".

Ранее, 5 октября, стал известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. За исследования вируса гепатита С награду получили Майкл Хоутон, Харви Альтер и Чарльз Райс.

В среду объявят лауреатов премии по химии, в четверг – по литературе. В пятницу будет известно, кто получит Нобелевскую премию мира. 12 октября назовут лауреата премии в сфере экономики.

Из-за пандемии коронавируса традиционную декабрьскую церемонию вручения Нобелевских премий в Стокгольме с личным участием лауреатов отменили впервые с 1944 года: тогда это было связано с продолжавшейся войной. Вместо очного мероприятия будет организована телевизионная трансляция с прямым включением из разных стран мира. В Норвегии решили все же провести церемонию вручения Нобелевской премии мира, но с меньшим числом участников.

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