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Путин издал указ о создании Фонда защиты детей

22:13 06.10.2020 Фото: pixabay.com
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Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания. Учредителем от имени России выступит Минпросвещения.

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В России создадут Фонд защиты детей

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем указано, что фонд будет общероссийской общественно-государственной организацией, учредителем от имени России выступит Минпросвещения. Цель — защита прав детей и создание условий для их всестороннего развития и воспитания.

Также в состав учредителей войдут Общероссийский общественно-благотворительный Российский детский фонд и Международная ассоциация детских фондов.

Органом управления новой организации назначен съезд, на котором будут выбирать руководителя сроком на пять лет. Обеспечить финансирование поручено правительству.

ассоциация дети защита прав фонд Владимир Путин
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