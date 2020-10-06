Продезинфицировали от ковида новую сцену и зрительный зал оперного театра

Саратовский театр оперы и балета опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии процесса санобработки новой сцены.
На снимках люди в защитных костюмах обрабатывают специальными веществами кресла и поверхности в зрительном зале и других помещениях.
«Друзья! Заботясь о нашем общем благополучии, мы выполняем все санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В здании театра регулярно проводится влажная уборка и проветривание всех помещений, специальными дезинфицирующими растворами обрабатываются перила и поручни, дверные ручки, в залах для репетиций установлены рециркуляторы бактерицидные, соблюдается график дезинфекции кабинетов, в зоне входа располагаются антисептики для обработки рук, все работники соблюдают масочный режим, каждое утро прямо на входе всем сотрудникам измеряется температура дистанционным термометром», - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения дезинфекции в театре применяют средства, зарегистрированные в установленном порядке.
«Мы надеемся, что вы ответственно подходите к вопросам своего здоровья, и мы скоро сможем встретиться в театральных залах. Берегите себя!» - написали авторы поста.
Ранее стало известно, что традиционный для Саратовской области Собиновский музыкальный фестиваль перенесли на более поздний срок.