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Продезинфицировали от ковида новую сцену и зрительный зал оперного театра

22:31 06.10.2020 Фото: vk.com
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Сотрудники саратовского театра оперы и балета сообщили, что сами соблюдают все меры предосторожности и готовятся к долгожданной встрече со зрителями.

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Новую сцену театра оперы и балета продезинфицировали от коронавируса
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Продезинфицировали от ковида новую сцену и зрительный зал оперного театраПротив самоизоляции и дистанционного обучения выступают более половины россиянЕщё 26 новостей

Саратовский театр оперы и балета опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографии процесса санобработки новой сцены.

На снимках люди в защитных костюмах обрабатывают специальными веществами кресла и поверхности в зрительном зале и других помещениях.

«Друзья! Заботясь о нашем общем благополучии, мы выполняем все санитарно-профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В здании театра регулярно проводится влажная уборка и проветривание всех помещений, специальными дезинфицирующими растворами обрабатываются перила и поручни, дверные ручки, в залах для репетиций установлены рециркуляторы бактерицидные, соблюдается график дезинфекции кабинетов, в зоне входа располагаются антисептики для обработки рук, все работники соблюдают масочный режим, каждое утро прямо на входе всем сотрудникам измеряется температура дистанционным термометром», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения дезинфекции в театре применяют средства, зарегистрированные в установленном порядке.

«Мы надеемся, что вы ответственно подходите к вопросам своего здоровья, и мы скоро сможем встретиться в театральных залах. Берегите себя!» - написали авторы поста.

Ранее стало известно, что традиционный для Саратовской области Собиновский музыкальный фестиваль перенесли на более поздний срок.

COVID-19 антисептики влажная уборка зрительный зал коронавирус рециркуляторы театр оперы и балета
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