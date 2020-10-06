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Здоровье / Общество

"Ваша Коронованная Анна: Семенович заболела COVID-19

23:00 06.10.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CF9gRUCK4Ck/
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"Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня." - написала Анна.

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Артистка чувствует себя хорошо, температуры не было, только небольшая слабость первые дни
Известная российская певица и актриса сообщила на своей страничке в  instagram, что уже неделю находится дома на самоизоляции с диагнозом COVID-19. Артистка чувствует себя хорошо, температуры не было, только небольшая слабость первые дни, в ближайшие дни звезда намерена выйти на работу с приобретёнными антителами.
Анна призывает поклонников беречь себя и родных:

Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна

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Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна✊ #стопкоронавирус #covid_19 #ковид19 #коронавирус #здоровье #берегитесебяисвоихблизких #анясеменович #всебудетхорошо #позитив #красиваядевушка #дом

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

COVID-19 актриса карантин коронавирус маска певица самоизоляция Анна Семенович
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