06.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Спросить о назначении и выплате пенсии могут жители Бердска 7 октября 2020

22:50 06.10.2020 Фото: ПФР
0

Задать свой вопрос специалистам отделения ПФР по Новосибирской области можно будет по многоканальному телефону.

% name% title
«Прямая линия» в рамках Декады пожилого человека пройдет в НСО

7 октября в рамках Декады пожилого человека в Отделении ПФР по Новосибирской области пройдет «прямая линия».

Задать свой вопрос специалистам Отделения ПФР по Новосибирской области можно будет с 10-00 до 12-00 по многоканальному телефону: 229-17-00.

Специалисты Отделения ПФР будут консультировать граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий и иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, устанавливаемых лицам старшего возраста.

Также новосибирцы смогут задать свой вопрос Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, которая примет участие в «прямой линии» наряду со специалистами ПФР.

выплаты жители Бердска пенсии прямая линия ПФР
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас есть вопросы к ПФР?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Детальный гороскоп для всех знаков Зодиака на среду 7 октября 2020 года
00:03 07-10-2020
Детальный гороскоп для всех знаков Зодиака на среду 7 октября 2020 года
"Ваша Коронованная Анна: Семенович заболела COVID-19
23:00 06-10-2020
БердскСпросить о назначении и выплате пенсии могут жители Бердска 7 октября 2020
22:50 06-10-2020
Спросить о назначении и выплате пенсии могут жители Бердска 7 октября 2020
Эти 3 знака Зодиака станут главными счастливчиками на этой неделе, считает Павел Глоба
22:31 06-10-2020
Эти 3 знака Зодиака станут главными счастливчиками на этой неделе, считает Павел Глоба
Продезинфицировали от ковида новую сцену и зрительный зал оперного театра
22:31 06-10-2020
Продезинфицировали от ковида новую сцену и зрительный зал оперного театра
Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
22:13 06-10-2020
Путин издал указ о создании Фонда защиты детей
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
22:00 06-10-2020
КамАЗ-ассенизатор раздавил 11-летнего мальчика прямо во дворе
Навального отравили "Новичком": данные ФРГ подтвердила организация по запрету химоружия 2
21:55 06-10-2020
Навального отравили
Смертельное "солнышко": погиб 9-летний мальчик на качелях
21:35 06-10-2020
Смертельное
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России
21:16 06-10-2020
7 октября - День образования штабных подразделений МВД России