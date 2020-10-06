Спросить о назначении и выплате пенсии могут жители Бердска 7 октября 2020

Задать свой вопрос специалистам отделения ПФР по Новосибирской области можно будет по многоканальному телефону.

«Прямая линия» в рамках Декады пожилого человека пройдет в НСО

7 октября в рамках Декады пожилого человека в Отделении ПФР по Новосибирской области пройдет «прямая линия».

Задать свой вопрос специалистам Отделения ПФР по Новосибирской области можно будет с 10-00 до 12-00 по многоканальному телефону: 229-17-00.

Специалисты Отделения ПФР будут консультировать граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий и иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, устанавливаемых лицам старшего возраста.

Также новосибирцы смогут задать свой вопрос Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, которая примет участие в «прямой линии» наряду со специалистами ПФР.