Спросить о назначении и выплате пенсии могут жители Бердска 7 октября 2020

7 октября в рамках Декады пожилого человека в Отделении ПФР по Новосибирской области пройдет «прямая линия».
Задать свой вопрос специалистам Отделения ПФР по Новосибирской области можно будет с 10-00 до 12-00 по многоканальному телефону: 229-17-00.
Специалисты Отделения ПФР будут консультировать граждан по вопросам назначения и выплаты пенсий и иных социальных выплат по линии Пенсионного фонда России, устанавливаемых лицам старшего возраста.
Также новосибирцы смогут задать свой вопрос Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области, которая примет участие в «прямой линии» наряду со специалистами ПФР.