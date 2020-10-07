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Ты методичный и уравновешенный бык? Родился в 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009? Тогда тебе к нам!

15:28 07.10.2020
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Мы любим и ищем всех быков: талантливых, скромных, семейных и одиноких, молодых и имеющих богатый жизненный опыт. Стань героем нашего новогоднего выпуска журнала, докажи, что бык – самый гениальный знак восточного гороскопа.

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Быки самые сильные, надежные и честные люди, которые верят в свои идеалы и обладают большими амбициями. Это люди, идущие за своими мечтами и независящие от мнения окружающих. Они крайне трудолюбивы и выносливы, точно так же как и само животное в природе.

Под знаком быка родились лучшие из лучших: Чарли Чаплин, Наполеон Бонапарт, Маргарет Тэтчер, Винсент Ван Гог, из отечетвенных звезд это - Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий, Анна Ахматова, Сергей Безруков, Алла Пугачева и Валентина Терешкова.

Ты родился под этим гениальным знаком гороскопа? Пиши нам на почту bkurer@mail.ru свои контакты с пометкой письма «Год Быка», мы обязательно свяжемся с вами.

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