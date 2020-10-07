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3 сильных молитвы равноапостольной Фёкле в день памяти первомученицы 7 октября 2020 года

15:30 07.10.2020 Фото: pravoslavnye-molitvy.ru
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Память святой первомученицы равноапостольной Феклы празднует Православная Церковь в среду 7 октября 2020 года.

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Молитва первомученице равноапостольной Фекле
Сюжет: Православные обряды
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Какой церковный праздник 8 октября? Кому молиться в этот день для семейного благополучия и удачи в жизни3 сильных молитвы равноапостольной Фёкле в день памяти первомученицы 7 октября 2020 годаЕщё 310 новостей

Молитва первомученице равноапостольной Фекле об укреплении веры
«О райский цвете целомудрия, о мученице первейшая Завета Новаго, о Фекло, невесто Христова равноангельная, страдании очищенная и проповедию апостольскою напоенная, чистоты крине осиянный, подвиги многими процветый и чудесы преславными облагоухаяй!

Кому уподобим тебе, богозванная, всякое душепагубное прельщение поправшая, Духа Святаго исполнь сосуде, премудрости кладезю, цельбы источниче, иже всякия страсти пламень остужаяй! Яко облак светлый, прииди и омый нас дождем молитвы твоея от скверн душевных и телесных. Якоже огнь любве разжженый, уцеломудри сердца наша и воспламени я ко Христу любовию. Яко знамение мужества в страданиих непреклоннаго, укрепи колеблемая сердца наша спасительною силою Креста Господня; яко крепкая поборнице наша противу выну враждующих на ны, немощныя, буди нам щит огнезрачный необорим, да бежат от нас безстуднии демони, опаляемии твоими молитвами, да телеса наша яко храмы Святаго Духа будут. Ей, Фекло, добродево премудрая, отврати очи наша от похотей мира сего, да обручимся Христу непорочною совестию; исполни светильницы наша елеом целомудрия, зане тяжце согрешили есмы, верности Жениху Христу не сохранивше, и сего ради Чертога Брачнаго вне затворитися имамы. Обаче не отрини чада твоя, тебе молящаяся, но, яко благосердая помощнице, облеки ны в ризы яже о вере крепости, препояши чресла наша чистотою во умерщвление страстей и обновление духа; паче же и души наша кротостию и смирением украси, да яко чада Божии, якоже агнцы и овчата Христовы невозбранно пройдем искушения нечестиваго мира сего, и вожделеннаго Чертога Райскаго да достигнем, идеже вся мудрыя девы Престолу Жениха Христа предстоят, воспевающе достопокланяемое Имя Отца, и С ына, и Святаго Духа, ныне и в безконечныя веки. Аминь.»

Молитва первомученице Фекле об исцелении от ожогов и болезней кожи
«О богоблаженная святая первомученице, равноапостольная дево, Фекло прехвальная, истинная невесто Христова, красото тверди церковныя, мысленнаго Неба утренняя звездо, пресветлый бисере чистоты и целомудрия, сада райскаго благоуханный цвете! Ты, паче всех благ и самыя жизни единаго Господа возлюбившая, добре за Имя Его пострадавшая, венцы девства, мученичества и апостольства предивно от Него увенчанная, ликом Небесным сопричтенная, аще и радуешися ныне во славе вечней, но не оставлявши и нас, чтущих тя, яко неусыпную пред Богом ходатаицу и милосердую нашу предстательницу. И якоже дарова тебе велию благодать Жених твой, сладчайший Иисус, смиренно молим тя: вонми прошением нашим сердечным, не остави нас в мире сем сирых; посети ны, в темнице греха сущия, на покаяние бодренное скоро возстави, души и тела научи блюсти чистоту, на путь доброделания направи, к евангельскому жительству усердие вдохни, молитвы огнь святый воспламени и возведи к любви Божественней. Ей, добропобедная первострадальнице, понеже многая на пользу испросити можеши у Многомилостиваго Иисуса Спаса нашего, помощница скорая в сей жизни буди. Ангельское охранение нам исходатайствуй, раны и язвы болящих уврачуй, скорбящим благодатную отраду низпосли юность и отрочество чистотою огради, иноком в трудех и послушании пособствуй, супружества нерасторжима соблюди, воины во бранех неодолимы сотвори, враги же веры и Святыя Церкве расточи.

Пролей, нареченная избраннице Христова, моление твое за ны ко Господу, да дарует нам жития течение неукоризненно, старость неболезненну, безбедну, мирну; кончину же непостыдну, Таин Пресвятых, Тела и Крове Его Божественных, причастну, во еже Царствие Небесное нам улучити и с чинми Ангельскими тамо пребывати, и со святыми купно воспевати в Троице славимаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, в безконечныя веки веков. Аминь.»

Молитва равноапостольной Фекле об исцелении от недугов души и тела
О святая угоднице Божия, равноапостольная первомученице Фекло! Подвигом добрым подвизавшися на земли, восприяла еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтим святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго, во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: pravoslavnye-molitvy.ru

болезнь кожи вера душа и тело молитвы молиться мученица Фекла
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