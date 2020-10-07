Свадьба в октябре-2020: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

16 Октября 2020 года (пятница, 28-й лунный день)

Оценка 8 из 10

Фаза: Новолуние ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 15-й;

Время восхода: 06:05; Время заката: 17:15; Процент видимости: 1.4%;

Если вы молоды и увлечены, это не значит, что вы нашли свою судьбу. Не торопитесь и не выбирайте этот день для регистрации брака. Он подойдет больше парам, которые уже достаточно долгое время находятся вместе, и многое пережили, есть опыт совместной жизни, а возможно и дети. Но если вы любите экстрим и считаете, что без драк хорошей свадьбы не бывает, то смело идите под венец!