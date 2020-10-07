Свадьба в октябре-2020: благоприятные и неблагоприятные дни по лунному календарю

Внимание: расчет лунных дней и фаз на октябрь 2020 сделан для города Москвы (Широта: 55°44′, Долгота: 37°36′), часовой пояс Европа/Москва (GMT +03:00).
1 Октября 2020 года (четверг, 14-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 18:30; Время заката: 05:23; Процент видимости: 99.1%;
Подготовка к торжеству сейчас очень актуальна. Лучшее время для выбора ресторана и подбора тура свадебного путешествия. Не предавайте большого значения словам окружающих, не все за вас радуются. Делайте то, что считаете нужным и удобным для вас. Любое решение должно быть принято единогласно как женихом, так и невестой. Иначе не избежать разногласий в будущем.
2 Октября 2020 года (пятница, 15-й лунный день)
Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 18:46; Время заката: 06:39; Процент видимости: 100%;
В этот день планировать и выбирать дату свадьбы не стоит. В случае если торжество намечено на этот день, постарайтесь отметить это событие в узком кругу родных и близких вам людей. Не стоит находиться под влиянием большого количества чужой энергии, это может отразиться на здоровье и будущей семейной жизни.
3 Октября 2020 года (суббота, 16-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;
Время восхода: 18:52; Время заката: 07:48; Процент видимости: 99.1%;
Людям, знакомым меньше полугода, стоит отказаться от бракосочетания, даже если уже все готово и решение принято обдумано. Только в полной уверенности в себе и полном доверии партнеру, вы сможете покорить новые горизонты и вершины. Торжество лучше провести также бездумно и не оглядываться назад.
4 Октября 2020 года (воскресенье, 17-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 3-й;
Идеальное время для заключения брака. Пары, вступившие в брак сегодня, ждут большие перемены. Они обязательно переедут в другой город или купят загородный дом, в котором проживут долгую и счастливую жизнь. Наиболее комфортное празднование будет в узком кругу друзей и родных. Не стоит растрачиваться попусту.
5 Октября 2020 года (понедельник, 18-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 4-й;
Время восхода: 19:19; Время заката: 10:13; Процент видимости: 92.1%;
Сегодня постарайтесь избегать конфликтов и непонимания со стороны любимого человека. Ваше эмоциональное состояние очень не уравновешено. Есть вероятность нервного срыва и подрыва здоровья. Постарайтесь успокоиться и не срываться на близких вам людях. Все задуманное обязательно будет, как вам хочется, но это во многом зависит от вас.
6 Октября 2020 года (вторник, 19-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Тельца; Лунный дом: 5-й;
Время восхода: 19:38; Время заката: 11:27; Процент видимости: 86.3%;
Сегодняшнее бракосочетание изменит вашу жизнь. Вас ждут большие перемены, которые будут происходить очень часто. Возможна смена города проживания или улучшение жилищных условий. Хорошо знающие друг друга партнеры проживут долгую и счастливую жизнь в браке. Их отношениям позавидуют многие, но это не сможет испортить им жизнь.
7 Октября 2020 года (среда, 20-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 6-й;
Время восхода: 20:04; Время заката: 12:39; Процент видимости: 79.1%;
Постарайтесь найти гармонию внутри, и не ссорится со своим партнером. Данный период считается неподходящим для заключения брака. Если есть возможность – перенесите праздник на более подходящее время. Если нет – не волнуйтесь, идите смело до конца. Уверенность в себе позволит преодолеть все трудности. Лучше чтобы это было спокойное застолье.
8 Октября 2020 года (четверг, 21-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Близнецов; Лунный дом: 7-й;
Время восхода: 20:40; Время заката: 13:48; Процент видимости: 70.7%;
Луна неблагосклонна к торжественным мероприятиям, тем более к бракосочетанию. В этот день лучше всего не устраивать шумных праздников. Если именно эту дату вы выбрали для заключения брака, не стоит переживать, есть повод задуматься над тем, что празднование с гостями необходимо перенести на другой день, а брак зарегистрировать сегодня.
9 Октября 2020 года (пятница, 22-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 8-й;
Время восхода: 21:30; Время заката: 14:47; Процент видимости: 61.4%;
День отлично подходит для бракосочетания влюбленных пар, которым подходит семейный уют. Зарегистрированные сегодня пары, в будущем также будут проживать их день за днем, тихо и умиротворенно. Для более энергичных и подвижных молодоженов этот день для регистрации не подойдет, им просто наскучит такая жизнь. Стоит задуматься о переносе бракосочетания.
10 Октября 2020 года (суббота, 23-й лунный день)
Фаза: Убывающая 3-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 9-й;
Время восхода: 22:34; Время заката: 15:35; Процент видимости: 51.4%;
Прекрасный день для молодоженов, которые долгие годы живут вместе, но еще не зарегистрировали свой брак. Идеально этот день подходит связать узами брака двух людей, которых притягивает друг к другу на уровне молекул. Праздновать свадьбу сегодня, и устроить банкет по поводу бракосочетания отличное решение.
11 Октября 2020 года (воскресенье, 24-й лунный день)
Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Рака; Лунный дом: 10-й;
Время восхода: 07:03; Время заката: 16:12; Процент видимости: 41.1%;
Брак, заключенный в этот день, будет заключен на небесах. Отношения в семейной паре будут теплыми и искренними, а союз будет гармоничным. На торжественном празднике необходимо внимательно отнестись к выбору блюд и спиртных напитков. Не пускайте все на самотек. Контроль хорош во всем.
12 Октября 2020 года (понедельник, 25-й лунный день)
Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 11-й;
Эта замечательная цифра способна воссоединить творческих людей, которые не верят в приметы. Близкие родственники обеих сторон станут большой опорой и поддержкой для молодоженов на протяжении многих лет счастливой жизни. Браки, зарегистрированные сегодня, в будущем также будут проживать совместные годы, тихо и умиротворенно.
13 Октября 2020 года (вторник, 26-й лунный день)
Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Льва; Лунный дом: 12-й;
Время восхода: 01:15; Время заката: 16:59; Процент видимости: 21%;
Пары, зарегистрировавшие официально свои отношения сегодня, пронесут свою любовь через долгие годы. В этих семьях не будет конфликтных ситуаций, которые смогут испортить союз. Уважение и взаимопонимание будут сопровождать их на протяжении всей жизни. И даже когда любовь начнет угасать, отношения будут держаться на доверии и поддержки двух близких друг другу людей.
14 Октября 2020 года (среда, 26-й лунный день)
Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 13-й;
Время восхода: 02:48; Время заката: 17:15; Процент видимости: 12.5%;
Не стоит в этот лунный день регистрировать свой союз. Тем более не стоит широко праздновать это событие. День сопровождается негативом, ссорами и враждебностью. В браке будут присутствовать ссоры и постоянные конфликты на пустом месте. Неблагоприятный день во всех отношениях, даже в семьях с большим стажем.
15 Октября 2020 года (четверг, 27-й лунный день)
Фаза: Убывающая 4-я четверть ; Находится в знаке: Девы; Лунный дом: 14-й;
Время восхода: 04:20; Время заката: 17:31; Процент видимости: 5.7%;
Один из крайне неблагоприятных для заключения брака день. По древним поверьям, при заключении брака обнажается самая тёмная и негативная сторона вашего партнёра. И как следствие, обеспечены ссоры, конфликты и расставание.
16 Октября 2020 года (пятница, 28-й лунный день)
Фаза: Новолуние ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 15-й;
Время восхода: 06:05; Время заката: 17:15; Процент видимости: 1.4%;
Если вы молоды и увлечены, это не значит, что вы нашли свою судьбу. Не торопитесь и не выбирайте этот день для регистрации брака. Он подойдет больше парам, которые уже достаточно долгое время находятся вместе, и многое пережили, есть опыт совместной жизни, а возможно и дети. Но если вы любите экстрим и считаете, что без драк хорошей свадьбы не бывает, то смело идите под венец!
17 Октября 2020 года (суббота, 29-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Весов; Лунный дом: 16-й;
В этот день лучше выбирать дату торжества или подать заявление на заключение брака. Не стоит в этот день проводить само торжество и связывать себя узами брака. Семья будет некрепкой, такой брак недолговечен. Если только двоих не связывают взаимовыгодные отношения, построенные на карьере или совместном деле.
18 Октября 2020 года (воскресенье, 2-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 18-й;
Время восхода: 09:06; Время заката: 18:17; Процент видимости: 1.7%;
Благоприятный день для тех, кто сегодня решил связать себя узами брака. Прекрасный день для бракосочетания. Союз будет гармоничным. Любовь присутствует всю жизнь. Отношения, построенные на верности и доверии. В этот день, непременно, столы должны ломиться от всевозможных блюд, шампанское и вино должны литься рекой! Уделите этому особое внимание.
19 Октября 2020 года (понедельник, 3-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Скорпиона; Лунный дом: 19-й;
Время восхода: 10:42; Время заката: 18:41; Процент видимости: 6.3%;
Данный лунный день мрачный и отражает депрессивное настроение. Не самый лучший день для заключения брачного союза и проведения торжества. Потому что в семейной жизни отношения не сложатся. И скорее всего брак развалится. Перенесите дату свадьбу или отмените вовсе.
20 Октября 2020 года (вторник, 4-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 20-й;
Время восхода: 12:13; Время заката: 19:14; Процент видимости: 13.4%;
Не рекомендуется заключать брак в этот день. Кроме этого, время не лучшее для заключения никаких сделок, проведения переговоров, решать денежные вопросы. Этот день лучше провести за городом, насладиться с природой. Влюбленным лучше провести время друг с другом, устроить романтический ужин.
21 Октября 2020 года (среда, 5-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Стрельца; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 13:31; Время заката: 20:01; Процент видимости: 22.3%;
Пришло время назначить дату бракосочетания и красивого торжества в большом кругу родных и друзей. Молодожены, несущие в себе любовь и уважение только укрепят эти качества друг к другу. Союз будет крепким и самым лучшим. Уважайте друг друга, и все сложится хорошо.
22 Октября 2020 года (четверг, 6-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 14:32; Время заката: 21:02; Процент видимости: 32.3%;
Прекрасный день для регистрации брака. День хорош, если регистрировать свои отношения молодым людям и парам с большой разницей в возрасте. Влияние луны поможет этому союзу и будет сопровождать долгие годы. Несмотря на вспыльчивость молодых или разные взгляды на жизнь, они дополнят друг друга.
23 Октября 2020 года (пятница, 7-й лунный день)
Фаза: Растущая 1-я четверть ; Находится в знаке: Козерога; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 15:14; Время заката: 22:16; Процент видимости: 42.8%;
Лучший день для бракосочетания. Хорошо бы сыграть национальную свадьбу во всех традициях. Брак, заключенный в этот день будет крепким, если он был заключен по любви. Для браков по расчету он окажется разрушительным и для совместного дела, и для отношений в семье.
24 Октября 2020 года (суббота, 8-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 15:43; Время заката: 06:30; Процент видимости: 53.3%;
Своевременное заключение брака в этот день, если ваши отношения построены на выгоде любого характера. Возможно, вы деловые партнеры или вас вынуждают обстоятельства. Удивительным будет тот факт, что брак будет достаточно надежным на долгие годы. Несмотря на отсутствие любви, вы научитесь уважать и уступать друг к другу.
25 Октября 2020 года (воскресенье, 9-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;
День неблагоприятен для заключения брачного союза и проведения торжественных мероприятий. В семье не будет конфликтов, но жизнь сложится суетливая и измучивающая. Люди начнут уставать друг от друга и от отношений. Лучшим решением станет развод. Хорошо если это случится, как можно раньше и не растратится вся энергия. Мероприятия в этот день будут скучными.
26 Октября 2020 года (понедельник, 10-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Водолея; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 16:18; Время заката: 00:48; Процент видимости: 72.6%;
Это магический день для заключения брака. Самые крепкие семьи зарождаются именно в этот день. Любовь и гармония будет царить в семье на протяжении всей жизни. Сам торжественный момент запомнится всем и оставит незабываемый след в вашей памяти. Праздник удастся на все сто процентов.
27 Октября 2020 года (вторник, 11-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 16:30; Время заката: 02:04; Процент видимости: 80.8%;
Заключенный брак в этот день не будет крепким. Перемены настроения могут навредить семейным отношениям. Если вы готовы попробовать что-то изменить, постараетесь услышать друг друга, вперед, союз будет долгим и крепким!
28 Октября 2020 года (среда, 12-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Рыбы; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 16:40; Время заката: 03:17; Процент видимости: 87.8%;
Подходящий день для бракосочетания уверенных в себе людей. Для молодых влюбленных стоит воздержаться от такого решения, родители будут пытаться помешать в семейных делах. Если вы не готовы к этому, не стоит делать такой ответственный шаг. Несмотря ни на что, брак будет крепким. Возможны конфликты внутри семьи из-за постоянных вмешательств со стороны родственников.
29 Октября 2020 года (четверг, 13-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 1-й;
Время восхода: 16:46; Время заката: 04:27; Процент видимости: 93.3%;
Именно этот день очень неблагоприятен для любых торжественных мероприятий. Будь то свадьба или день рождения. Поэтому, если дату перенести нельзя. Откажитесь от шумного празднования. Чем скромнее будет свадьба, тем лучше.
30 Октября 2020 года (пятница, 14-й лунный день)
Фаза: Растущая 2-я четверть ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 2-й;
Время восхода: 17:02; Время заката: 05:42; Процент видимости: 97.3%;
День благоприятный для заключения брака, словно ангелы на небесах помогают. Верующим молодоженам самое время назначить день обряд венчания. Союз будет крепким, построенным на духовности, гармония будет царить во всем. Уважение, взаимопонимание и доверие будут в этой семье. Материальный вопрос не станет причиной раздора, достаток семье обеспечен.
31 Октября 2020 года (суббота, 15-й лунный день)
Фаза: Полнолуние ; Находится в знаке: Овна; Лунный дом: 3-й;
Время восхода: 17:13; Время заката: 06:55; Процент видимости: 99.5%;
День, не сулит ничего хорошего при заключении брака. Союз будет недолговечен. Его смогут разрушить любые мелочи. Однако если вы научитесь слушать и слышать партнера, союз может получиться крепким.
Источник: gadalkindom