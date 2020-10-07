Сильные обряды на деньги и исполнение желания в новолуние 16 октября 2020 года: Что нельзя делать на новой луне

Важно отметить, что в целом период новолуния считается неблагоприятным, так как человек может ощущать снижение жизненного тонуса.

В октябре 2020 года будет проходить два полнолуния, а вот новолуние будет одно

В октябре 2020 года будет проходить два полнолуния, а вот новолуние будет одно, и важно знать, как можно воспользоваться энергией ночного светила в этот период с максимальной пользой. Важно понимать, что можно делать, а что нельзя.

Какого числа состоится новолуние в октябре 2020 года, и под каким знаком зодиака

В октябре 2020 года новолуние будет проходить 16 числа. Восход ночного светила состояится в 5:50 утра по московскому времени, а вот заход за горизонт можно ждать в 17:47. Самый пик события будет проходить в 22:31.

Покровительствовать в этот период будет знак зодиака Весы. Это значит то, что в этот период людям может захотеться больше проявлять миролюбия, способность идти на компромиссы увеличится. Поведение может быть немного ветреным и возникнет желание развлечься.

Интересным является то, что именно в день новолуния на небе нельзя увидеть Луну, так как ночное светило освещено на 0%, а вот после этого уже можно будет наблюдать небольшой рожок.

Что можно и нельзя делать в новолуние в октябре 2020 года

Каждая фаза Луны проходит под покровительством определенного зодиакального знака, и поэтому есть дела, от которых можно получить максимальную пользу, а есть такие, которые лучше отложить на другой период.

В период новолуния можно заниматься такими делами:

на рабочем месте можно смело работать вместе с другими сотрудниками, так как Весы являются коллективными работниками;

все возникающие трудности лучше решать при помощи конструктивного диалога;

можно смело заниматься налаживанием различных контактов.

В период полнолуния полезно побыть наедине с собой и подумать о своей жизни, а также подвести итоги прошедшего времени. Домашние дела также будут хорошо удаваться.

Чего не стоит делать в период новолуния:

не стоит сильно активничать, а особенно на рабочем месте;

браться за новые проекты;

заниматься финансами;

от смены места работы стоит отказаться;

вступать в спор с человеком, который игрет решающую роль в жизни (родители, учителя, руководители);

заниматься масштабными домашними делами;



вступать в брак;совершать стрижку.

Важно отметить, что в целом период новолуния считается неблагоприятным, так как человек может ощущать снижение жизненного тонуса.

Какие ритуалы можно провести в новолуние

Период новолуния дарит людям возможность улучшить свою жизнь, и для этого можно провести различные ритуалы. Можно рассказать о некоторых из них.

Привлечение денег. Для того чтобы улучшить финансовое состояние, в этот период необходимо разложить по дому купюры различного номинала, и сделать это надо так, чтобы никто их не заметил. Через 3 дня собрать их и потратить на домашние нужды. Есть поверье, что эти средства вернуться в тройном размере.

Исполнение желания. На листе бумаги необходимо написать свое заветное желание, и сделать это лучше максимально коротко и ясно. После этого необходимо взять две свечи из церкви – большую и маленькую. Их необходимо зажечь одну за одной. Во время совершения всех действий, необходимо повторять желание.

Каждый день, начиная с новолуния, необходимо сжигать по одной букве желания, пока не будет оно сожжено полностью, и во время этого необходимо произносить слова:

«Сегодня сжигаю букву «Ж»(буква, которая сжигается). От проклятий, порчи, сглаза Дух Святой избавит сразу».

Существует много других интересных ритуалов, которые можно провести в новолуние и постараться улучшить свою жизнь.

Источник: rsute.ru