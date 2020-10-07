Оригинальные поздравления 7 октября в день штабных подразделений МВД РФ

В этот памятный день в 1918 году были образованы Информационный и Инструкторский отделы в рамках Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД.

День образования штабных подразделений МВД РФ – один из профессиональных праздников сотрудников штабов МВД России, отмечаемый каждый год 7 октября

День образования штабных подразделений МВД РФ – один из профессиональных праздников сотрудников штабов МВД России, отмечаемый каждый год 7 октября. В этот памятный день в 1918 году были образованы Информационный и Инструкторский отделы в рамках Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД. Через время отделы объединили в один, получивший название Инструкторско-инспекторский. В 1919 году отдел был включен в состав Инспекции Главного управления милиции. За прошедшие годы штабная служба претерпела существенные изменения. Только в 1982 году штабы начали функционировать во всех управлениях и министерствах внутренних дел. Сегодня задачами Штаба ГУВД являются проведение оперативно-профилактических, антитеррористических и иных мероприятий, обеспечение связи в случае взаимодействия с силовыми ведомствами и структурами, содействие при расследовании преступлений «по горячим следам» путем управления ресурсами.

В эпоху значимых реформ, нововведений,

Был штаб задачей управленья наделен,



И роль, весомая, штабных подразделений,Отмечена октябрьским светлым днем.

В борьбе с организованной преступностью —

Ни промедления, ни праздности, ни лени.

Закона власть, главенство неподкупности,

В уставе всех штабных подразделений.

Работа штаба неприметна в общем деле,

Но сколько вложено в ней умственных затрат,



Взаимодействие с «силовиками» на приделе,Чтоб гарантировать успешный результат.

Сотрудник штаба — аналитик и стратег,

Организатор и посредник меж структур.

Отделы штаба состоят всегда из тех,

Кто суть задач «хватает на лету».

Как одолеешь ты величие масштаба,

И сложность всех возложенных задач?



Ты всемогущ, родной работник штаба,Всеведущ, вездесущ, да и все зряч!

И пусть же, данный Вам, духовный стержень,

Возвышен будет и вовеки несгибаем.

Начальство пусть всегда в почете держит,

А труд Ваш ценный, будет всеми уважаем.

Быть работниками штаба —

Это вам совсем не слабо!



Чтоб людьми руководить,Умным очень надо быть.Штабных всех я поздравляю,Быть счастливыми желаю,Денег получать немало,Дослужить до генерала!

С Днем штабных подразделений

Важной службы МВД!



Счастья, радостных мгновенийИ успешности в труде

Вам желаем в этот праздник!

И добавим от души —

Пусть удача вас не дразнит,

А поможет классно жить!

Работа по входящей информации

И аналитический обзор,



Разработка важных операций,Обеспечение для мер «антитеррор».

Сегодня принимайте поздравления —

Здоровья крепкого, успехов и удач!

В ваш праздник — день штабных подразделений,

Желаем эффективности в решении задач!

Штаб — надежда и опора,

Это знает каждый впрямь,



Пожелаем вам сегодняВдохновения, друзья.

Под защитой вашей будем,

Пусть успех Вас не забудет,

Счастья, радости, спокойствия,

И в работе удовольствия.

Я в этот день штабистов поздравляю,

Ядро и центр подразделений МВД,



Вас ценим, любим, бесконечно уважаем,Удачи в службе вам желаем и в судьбе.

Пусть хватит сил, ума, здоровья, нервов,

Чтоб честь свою не запятнали никогда,

Желаем, чтоб везде вы были первыми,

Удача рядом, чтобы шла всегда.

Пусть найдет тебя по жизни

Важная награда,



Поздравляю с днем твоим,Мой работник штаба.

Службы славной я желаю

И признания в труде,

Ну и пусть на личном фронте

Повезет всегда тебе.

В штабных подразделениях

Всегда кипит работа,



Решаете вопросы,Купаетесь в заботах.

Желаю в праздник ваш,

Чтоб было все отлично:

В работе вашей сложной

И в жизни вашей личной.

Желаю всем подразделениям штабов

Большого счастья крупного масштаба!



Пускай за доблестный и честный трудВас уважают, всегда чтут и берегут!Ведь кто ещё, ответьте, как не вы,Вот так печется о спокойствии страны?Вам пожелать хочу иметь все, что вам нужно,Чтобы успешно проходила ваша служба,Чтоб за отвагу получили вы медаль,Удачи, сил вам и здоровья, словно сталь!

Штаб МВД, примите поздравления!

Мы вам желаем здоровья и терпения,

Спокойной будет теперь ваша служба,

В коллективе ждет пускай только дружба!

Кошелек пусть растет от пополнения,

Желаний заветных Вам исполнения,

Приятным будет пусть прожитый день,

Вставать на работу с улыбкой не лень!

Источник: pozdravok.ru