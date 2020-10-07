Капуста в октябре 2020: Лучшие рецепты и удачные даты для засолки

Белокочанная капуста – это доступный овощ, который богат витаминами, минералами и полезными веществами. С ней можно сделать самые разные рецепты. Если говорить о засолке, то здесь лучше всего подбирать именно поздние сорта, у которых плотные вилки. Звонкий хруст говорит о том, что кочан идеален. Перед тем как начинать солить капусту, следует снять верхние листы, а также убрать кочерыжку.
Удачный период для засолки в октябре 2020 года
Растущая Луна
с 29 по 31 октября
Луна в Овне, Тельце, Козероге
5, 6, 12, 13 октября
Классический вариант засолки капусты
Ингредиенты, которые следует подготовить для блюда
укроп в количестве одной щепотки;
тмин в количестве одной щепотки;
морковка в количестве 2 штуки среднего размера;
капуста в количестве 2 кг.
Как следует готовить такую соленую капусту
для начала следует взять кочан капусты, убрать с него верхние листья, промыть, просушить, а затем нашинковать соломкой;
добавить в капусту сахарный песок и хорошенько перетереть овощ так, чтобы выделился сок;
постепенно в капусту с сахарным песком вводится соль небольшими порциями так, чтобы не переборщить. Во избежание этого следует время от времени пробовать нашинкованную капусту;
взять морковку, промыть, просушить, очистить от кожуры, а затем натереть ее на терке. Добавить овощ к капусте, а затем положить также тмин и укроп;
Такой способ засолки является натуральным и в течение трех дней следует время от времени прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы вышли газы.
Быстрая засолка капусты
Ингредиенты, которые следует подготовить для приготовления блюда
вода в количестве 1 литра;
уксус 9 % в количестве 70 мл;
соль в количестве 2 столовые ложки;
растительное масло в количестве полстакана;
морковка в количестве 2 штуки крупного размера;
капуста в количестве 2 вилка среднего размера.
Как следует готовить соленую капусту таким быстрым способом
взять капусту и морковку, промыть, просушить, с моркови убрать кожуру и нашинковать овощи тонкой соломкой. Затем их следует положить в большую тару и хорошенько перемешать между собой;
взять воду, поставить на огонь, закипятить, добавить сахарный песок, а также соль и хорошенько перемешать так, чтобы они растворились. Далее следует добавить к воде растительное масло и уксус. Хорошенько перемешать и дать покипеть полученной массе на протяжении семи минут. Далее следует снять с огня рассол;
маринад с солью, сахаром и уксусом следует влить в тару с нашинкованной капустой и морковью, затем хорошенько перемешать все ингредиенты между собой и накрыть сверху крышкой.
Примерно через два часа капуста уже будет готова к употреблению.
Засолка простым домашним холодным методом
Ингредиенты, которые следует подготовить для блюда
вода в количестве 2 литра;
лавровый лист в количестве 3-5 штук;
перец горошком в количестве 5 штук;
сахарный песок в количестве половина стакана;
соль в количестве 100 граммов;
небольшой кусочек хрена, примерно 5 сантиметров;
свежая свекла в количестве полкилограмма;
капуста в количестве 3,5 килограмма, поздние сорта.
Как следует готовить такое вкусное блюдо
взять вилки, разрезать их на четыре части каждый;
взять свеклу, промыть ее хорошенько, просушить, а затем нарезать на маленькие тонкие полоски;
взять чеснок и хрен и также мелко нарезать их, измельчить;
взять кипяченную воду, добавить в нее соль с сахаром, а также специи для маринада;
прижать овощи при помощи крышки и сверху становить пресс.
Такая капуста квасится без добавления уксуса. Это значит, что процесс засолки будет не столь быстрым и займет примерно неделю.
Засолка капусты с яблоками
Ингредиенты, которые следует добавить для блюда
соль в количестве 3,5 столовые ложки;
черный и душистый перец в количестве 10 горошин;
лавровый лист в количестве 3-5 штук;
белокочанная капуста в количестве 2 килограмма;
морковка в количестве 400 граммов.
Как следует готовить блюдо
для начала следует взять капусту, хорошенько промыть ее, просушить, а затем нашинковать своим любимым способом, а морковку при этом натереть на терке;
яблоки должны быть кислых сортов. Промыть фрукт, просушить, убрать семечки и внутренности, а затем разрезать на 6-8 частей;
добавить в массу с капустой и морковью соль и хорошенько перемешать все между собой так, чтобы образовался сок, а затем добавить лавровый лист и перец. Снова хорошенько перемешать;
взять пропаренную банку, положить на ее дно слой с овощами, а затем слой с яблоками и таким образом чередовать слои между собой так, пока они не закончатся;
Примерно через 3-4 дня такая соленая капуста уже будет готова к употреблению. Ее следует вынести в более прохладное место, например, на балкон для хранения. Там еще на протяжении 3-4 дней следует выпускать деревянной палочкой из нее газы. Далее капуста готова к употреблению.
Источник: rsute.ru