Капуста в октябре 2020: Лучшие рецепты и удачные даты для засолки

Лучше не заниматься засолкой в полнолуние, новолуние или в дату убывающей Луны.

Белокочанная капуста – это доступный овощ, который богат витаминами, минералами и полезными веществами

Белокочанная капуста – это доступный овощ, который богат витаминами, минералами и полезными веществами. С ней можно сделать самые разные рецепты. Если говорить о засолке, то здесь лучше всего подбирать именно поздние сорта, у которых плотные вилки. Звонкий хруст говорит о том, что кочан идеален. Перед тем как начинать солить капусту, следует снять верхние листы, а также убрать кочерыжку.

Удачный период для засолки в октябре 2020 года

Растущая Луна



с 1 по 13 октябряс 29 по 31 октябряЛуна в Овне, Тельце, Козероге5, 6, 12, 13 октября

Классический вариант засолки капусты

Ингредиенты, которые следует подготовить для блюда

укроп в количестве одной щепотки;

тмин в количестве одной щепотки;



сахарный песок в количестве 1 столовой ложки;морковка в количестве 2 штуки среднего размера;капуста в количестве 2 кг.

Как следует готовить такую соленую капусту

для начала следует взять кочан капусты, убрать с него верхние листья, промыть, просушить, а затем нашинковать соломкой;

добавить в капусту сахарный песок и хорошенько перетереть овощ так, чтобы выделился сок;

постепенно в капусту с сахарным песком вводится соль небольшими порциями так, чтобы не переборщить. Во избежание этого следует время от времени пробовать нашинкованную капусту;

взять морковку, промыть, просушить, очистить от кожуры, а затем натереть ее на терке. Добавить овощ к капусте, а затем положить также тмин и укроп;



все ингредиенты хорошенько перемешать между собой и утрамбовать в трехлитровую банку. Затем следует прикрыть тару крышкой и поставить в теплое место на трое суток.

Такой способ засолки является натуральным и в течение трех дней следует время от времени прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы вышли газы.

Быстрая засолка капусты

Ингредиенты, которые следует подготовить для приготовления блюда

вода в количестве 1 литра;

уксус 9 % в количестве 70 мл;

соль в количестве 2 столовые ложки;

растительное масло в количестве полстакана;



сахарный песок в количестве 1 стакан или же полстакана, по вкусу;морковка в количестве 2 штуки крупного размера;капуста в количестве 2 вилка среднего размера.

Как следует готовить соленую капусту таким быстрым способом

взять капусту и морковку, промыть, просушить, с моркови убрать кожуру и нашинковать овощи тонкой соломкой. Затем их следует положить в большую тару и хорошенько перемешать между собой;

взять воду, поставить на огонь, закипятить, добавить сахарный песок, а также соль и хорошенько перемешать так, чтобы они растворились. Далее следует добавить к воде растительное масло и уксус. Хорошенько перемешать и дать покипеть полученной массе на протяжении семи минут. Далее следует снять с огня рассол;

маринад с солью, сахаром и уксусом следует влить в тару с нашинкованной капустой и морковью, затем хорошенько перемешать все ингредиенты между собой и накрыть сверху крышкой.

Примерно через два часа капуста уже будет готова к употреблению.

Засолка простым домашним холодным методом

Ингредиенты, которые следует подготовить для блюда

вода в количестве 2 литра;

лавровый лист в количестве 3-5 штук;

перец горошком в количестве 5 штук;

сахарный песок в количестве половина стакана;

соль в количестве 100 граммов;

небольшой кусочек хрена, примерно 5 сантиметров;



чеснок в количестве 3 зубчика;свежая свекла в количестве полкилограмма;капуста в количестве 3,5 килограмма, поздние сорта.

Как следует готовить такое вкусное блюдо

взять вилки, разрезать их на четыре части каждый;

взять свеклу, промыть ее хорошенько, просушить, а затем нарезать на маленькие тонкие полоски;

взять чеснок и хрен и также мелко нарезать их, измельчить;

взять кипяченную воду, добавить в нее соль с сахаром, а также специи для маринада;



взять большую емкость, положить в нее кусочки хрена, а также чеснока, сверху уложить плотным слоем капусту вместе со свеклой, а сверху залить маринадом;прижать овощи при помощи крышки и сверху становить пресс.

Такая капуста квасится без добавления уксуса. Это значит, что процесс засолки будет не столь быстрым и займет примерно неделю.

Засолка капусты с яблоками

Ингредиенты, которые следует добавить для блюда

соль в количестве 3,5 столовые ложки;

черный и душистый перец в количестве 10 горошин;

лавровый лист в количестве 3-5 штук;



яблоки в количестве 4 штуки среднего размера;белокочанная капуста в количестве 2 килограмма;морковка в количестве 400 граммов.

Как следует готовить блюдо

для начала следует взять капусту, хорошенько промыть ее, просушить, а затем нашинковать своим любимым способом, а морковку при этом натереть на терке;

яблоки должны быть кислых сортов. Промыть фрукт, просушить, убрать семечки и внутренности, а затем разрезать на 6-8 частей;

добавить в массу с капустой и морковью соль и хорошенько перемешать все между собой так, чтобы образовался сок, а затем добавить лавровый лист и перец. Снова хорошенько перемешать;

взять пропаренную банку, положить на ее дно слой с овощами, а затем слой с яблоками и таким образом чередовать слои между собой так, пока они не закончатся;



прикрыть банку с овощами и фруктами блюдцем, а затем поставить в глубокую миску. Оставить в помещении на два дня. Во время брожения следует время от времени прокалывать капусту деревянной палочкой, чтобы газы вышли.

Примерно через 3-4 дня такая соленая капуста уже будет готова к употреблению. Ее следует вынести в более прохладное место, например, на балкон для хранения. Там еще на протяжении 3-4 дней следует выпускать деревянной палочкой из нее газы. Далее капуста готова к употреблению.

Источник: rsute.ru