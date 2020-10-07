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Когда покажет iPhone 12, открыл секрет Apple

10:15 07.10.2020
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На мероприятии могут показать не только семейство новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей.

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Продукция Apple пользуется спросом

Компания Apple анонсировала внеочередную презентацию новых продуктов. Среди них окажется и iPhone 12. Сообщение о мероприятии появилось на сайте компании.
Презентация пройдет 13 октября, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Хоть Apple и не называет, какие именно гаджеты покажет на ней, но именно эту дату называли инсайдеры после сентябрьского мероприятия, которое разочаровало многих. Тогда были представлены лишь новые часы Apple Watch и планшеты iPad.

На мероприятии могут показать не только семейство новых iPhone, которое в 2020 году будет расширено до четырех моделей. Среди ожидаемых гаджетов поисковая метка AirTag, наушники AirPods Studio, телевизионную приставку Apple TV 2020 и первый MacBook на процессоре, выполненном на архитектуре ARM.

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