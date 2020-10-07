Цифры ужасают: 36 детей больны коронавирусом в Бердске. 4 отправлены в госпиталь Новосибирска

О новых выявленных зараженных коронавирусом взрослых и детях в Бердске рассказала главный врач ЦГБ Алла Дробинская.

Дети болеют коронавирусом также часто, как и взрослые

Сколько новых зараженных выявили за последние сутки, сколько из них учеников и учителей, сколько пациентов с вирусом погибло? Главврач Дробинская ответила на многие вопросы 7 октября.

- Положительный результат на коронавирус имеют 36 детей, - рассказала Алла Николаевна.

4 ребенка госпитализировали в Новосибирск. У них также, как и у всех других детей, бессимптомное течение болезни, их перевели из-за невозможности изоляции.

Тяжелых заболеваний среди детей не замечено.

С начала пандемии детям проведено 415 тестов.