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Цифры ужасают: 36 детей больны коронавирусом в Бердске. 4 отправлены в госпиталь Новосибирска

10:13 07.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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О новых выявленных зараженных коронавирусом взрослых и детях в Бердске рассказала главный врач ЦГБ Алла Дробинская.

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Дети болеют коронавирусом также часто, как и взрослые

Сколько новых зараженных выявили за последние сутки, сколько из них учеников и учителей, сколько пациентов с вирусом погибло? Главврач Дробинская ответила на многие вопросы 7 октября.

- Положительный результат на коронавирус имеют 36 детей, - рассказала Алла Николаевна.

4 ребенка госпитализировали в Новосибирск. У них также, как и у всех других детей, бессимптомное течение болезни, их перевели из-за невозможности изоляции.

Тяжелых заболеваний среди детей не замечено.

С начала пандемии детям проведено 415 тестов.

COVID-19 вторая волна коронавирус пандемия смерть от COVID-19 смерть от коронавируса Алла Дробинская Бердская ЦГБ
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