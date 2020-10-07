Коронавирус мутирует: Как остановить 2 волну COVID-19, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Госпиталь Бердска на данный момент заполнен. Дробинская отметила, что он может принять только 120 человек и является сортировочным.

Заражение коронавирусом зачастую проходить с осложнениями

О развитии второй волны пандемии коронавируса 7 октября рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Она призналась, что сейчас максимально увеличился поток больных, настигла вторая волна пандемии. Для оперативного реагирования созданы 2 ковидные бригады и 2 бригады по ОРВИ.

- Вирус мутирует. Мы получили 8 рекомендации по лечению инфекции, - отметила Алла Николаевна.

Госпиталь на данный момент заполнен. Она отметила, что он может принять только 120 человек и является сортировочным.



Пациенты, которые имеют отрицательный результат на коронавирус переводятся на второй этаж, как и те, которые ожидают результата анализа.С подтвержденным диагнозом больные находятся на 1 этаже.

Госпитализируются только те пациенты, у которых тяжелое течение болезни и среднетяжелое, при снижении обеспеченности кислородом, также при поражении легких больше 25%.