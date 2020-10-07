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Коронавирус мутирует: Как остановить 2 волну COVID-19, рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

10:44 07.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Госпиталь Бердска на данный момент заполнен. Дробинская отметила, что он может принять только 120 человек и является сортировочным.

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Заражение коронавирусом зачастую проходить с осложнениями

О развитии второй волны пандемии коронавируса 7 октября рассказала главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Она призналась, что сейчас максимально увеличился поток больных, настигла вторая волна пандемии. Для оперативного реагирования созданы 2 ковидные бригады и 2 бригады по ОРВИ.

- Вирус мутирует. Мы получили 8 рекомендации по лечению инфекции, - отметила Алла Николаевна.

Госпиталь на данный момент заполнен. Она отметила, что он может принять только 120 человек и является сортировочным.

Пациенты, которые имеют отрицательный результат на коронавирус переводятся на второй этаж, как и те, которые ожидают результата анализа.
С подтвержденным диагнозом больные находятся на 1 этаже.

Госпитализируются только те пациенты, у которых тяжелое течение болезни и среднетяжелое, при снижении обеспеченности кислородом, также при поражении легких больше 25%.

COVID-19 вторая волна коронавирус пандемия смерть от COVID-19 смерть от коронавируса Алла Дробинская Бердская ЦГБ
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