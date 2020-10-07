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Обсудил проблемы грунтовых вод и парковок на ул. Салаирской в Бердске с местной властью первый зампредседателя заксобрания Андрей Панферов

12:00 07.10.2020 Фото: berdsk.nso.ru
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В ходе проверки Андрей Панферов осмотрел сухое подвальное помещение самого низкого на территории дома, ход работ по благоустройству придомовых территорий, строительство дорог. Кроме того, вице-спикеру показали контроль грунтовых вод.

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Евгений Шестернин и Андрей Панферов провели выездное совещание на улице Салаирская

Глава города Бердска Евгений Шестернин и первый заместитель Председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов провели выездное совещание на улице Салаирская.

Перед выездом Евгений Шестернин, Андрей Панферов, начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов, начальник Управления градостроительства администрации города Бердска Дмитрий Есиков, директор «СтройРегионСервис» Владимир Постников обсудили проект планировки Салаирской.

Местных жителей волнуют проблемы грунтовых вод и парковок. Евгений Анатольевич сказал, что «СтройРегионСервис» пробурил две скважины для контроля динамики вод. Также сейчас ведутся работы по строительству ливневой системы, которая решит проблему верхних вод. Что касается парковочных мест, то помимо действующих парковочных карманов, планируется построить парковочную зону и дополнительные парковочные места.

«Вдоль новых домов на улице Салаирская будут построены дополнительные парковочные места на отведенной территории», - отметил Дмитрий Есиков.

В ходе проверки Андрей Панферов осмотрел сухое подвальное помещение самого низкого на территории дома, ход работ по благоустройству придомовых территорий, строительство дорог. Кроме того, вице-спикеру показали контроль грунтовых вод.

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Источник: berdsk.nso.ru

градостроительство совещание Евгений Шестернин Андрей Панферов
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