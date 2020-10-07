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Нашли нарушения в магазинах «Искитимрыба» и «Прибрежный» из-за COVID-19 чиновники Бердска и Роспотребнадзор

10:45 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Контрольные мероприятия проводятся в Бердске в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

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Состоялись плановые проверочные мероприятия по соблюдению мер противодействия распространению коронавирусной инфекции

6 октября состоялись плановые проверочные мероприятия по соблюдению мер противодействия распространению коронавирусной инфекции в магазинах Бердска. Проверку проводили специалисты управления экономразвития Бердска и Роспотребнадзора.

По графику проверили:

Супермаркет «Бриз», ул. Морская, 18/2;

Продуктовый магазин «Прибрежный», ул. Попова, 11/1;
Рыбный магазин «Искитимрыба», ул. Первомайская, 11а.

В продуктовом магазине «Прибрежный» и рыбном магазине «Искитимрыба» в журналах о проведении дезинфицирующих мероприятий за последний месяц отсутствуют отметки. В супермаркете «Бриз» нарушения не выявлены. Напомним, контрольные мероприятия проводятся в Бердске в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций».

COVID-19 коронавирус пандемия
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