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Готов пойти на уступки по Карабаху Ереван, заявил Пашинян

11:15 07.10.2020 Фото: instagram.com/nikolpashinyan_official
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Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.

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Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству Франс Пресс назвал условие, при котором Ереван готов пойти на компромисс в ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Конфликты должны решаться на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах готов, Армения готова пойти на зеркальные уступки, к которым будет готов Азербайджан", — отметил политик.
Ранее стало известно, что глава армянского кабмина посетил Нагорный Карабах и провел там совещание с военными.

Накануне Владимир Путин в телефонном разговоре с Пашиняном заявил о необходимости прекратить боевые действия.

Вооруженное противостояние на линии соприкосновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике возобновилось 27 сентября. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, в Азербайджане установили комендантский час и также мобилизовали часть личного состава.
Столицу НКР ежедневно обстреливает артиллерия. При этом каждая из сторон конфликта сообщает о многочисленных потерях среди личного состава противника. Ситуацию осложняет поддержка Азербайджана Турцией.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.
Переговоры по урегулированию идут с 1992 года. Этому содействует также Минская группа ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.
Азербайджан продолжает настаивать на сохранении своей территориальной целостности, в то время как Армения защищает интересы непризнанной НКР, которая не участвует в переговорах.

военные действия война. Нагорный Карабах Никол Пашинян
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