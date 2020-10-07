Рассекретить все документы по расследованию о связях с РФ и почте Клинтон разрешил Трамп

Трамп разрешил рассекретить все документы по расследованию о связях с РФ и почте Клинтон

Президент США Дональд Трамп дал разрешение рассекретить целиком и без изъятия какой-либо конфиденциальной информации все без исключения документы, касающиеся расследования о приписываемых ему связях с Россией, а также скандала с электронной почтой его соперницы на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Об этом американский лидер сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я в полной мере разрешил рассекретить целиком все без исключения документы, касающиеся величайшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией надувательства. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий [конфиденциальной] информации!" - написал он.

В еще одном сообщении в Twitter Трамп уточнил, что документы по расследованию о связях с Россией были рассекречены им "уже давно". "К сожалению для нашей страны, люди действовали очень медленно, особенно с учетом того, что это, вероятно, величайшее политическое преступление в истории нашей страны. Действуйте!" - добавил президент.