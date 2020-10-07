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Напал на оленевода белый медведь на острове архипелага Новосибирские острова

11:45 07.10.2020 Фото: Пресс-служба ПУ ФСБ России по восточному арктическому району
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Вертолет Ми-8 авиации ФСБ России совершил посадку на о. Большой Ляховский в районе реки Бычагай, принял на борт пострадавшего оленевода и доставил его в районную больницу п. Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия), где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Пограничники спасли оленевода, выжившего после нападения белого медведя

Пограничники спасли оленевода, выжившего после нападения белого медведя. Вертолетом ФСБ России пострадавший был доставлен в районную больницу г. Тикси.

6 октября 2020 г. в ПУ ФСБ России по восточному арктическому району поступило сообщение о том, что на оленевода родовой общины КМНС, стан которой находится на о. Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова, напал белый медведь. Пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь. Гражданская авиация не имела возможности вылететь на остров.
В данной ситуации начальником ПУ ФСБ России по восточному арктическому району было принято решение направить для эвакуации пострадавшего вертолет с пограничным нарядом, который проводил облет Новосибирского архипелага в ходе несения службы по охране государственной границы.

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Вертолет Ми-8 авиации ФСБ России совершил посадку на о. Большой Ляховский в районе реки Бычагай, принял на борт пострадавшего оленевода и доставил его в районную больницу п. Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия), где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по восточному арктическому району

белый медведь нападение на человека оленевод
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