Рейсовый автобус снёс зеркало у Volkswagen Golf на перекрёстке в Бердске

Дорожный инцидент обошёлся без пострадавших.

Старенький «ПАЗ» отделался парой царапин. Легковая иномарка лишилась зеркала заднего вида, которое в зависимости от года выпуска авто стоит от трёх до пяти тысяч рублей.

Кто не выдержал боковой дистанции на перекрёстке улиц Островского и Превомайская, сегодня около 9 часов утра, решат дорожные инспекторы. От услуг аварийного комиссара участники аварии отказались.

Редкие пассажиры рейсового автобуса №4 бердского ПАТП не доехали до ближайшей остановки «Больница» пару десятков метров. О дальнейшей их судьбе сайту «Свидетель» ничего неизвестно. Пострадавших нет.