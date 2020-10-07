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Перепрофилируют в инфекционные госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2 в Новосибирске

11:59 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Специалисты обращают внимание, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале, в среднем, 8 дней, сейчас – 16.

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Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2 перепрофилируют в инфекционные госпитали в ближайшее время

Министерство здравоохранения Новосибирской области проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества мест в медицинских организациях региона для госпитализации жителей с тяжелыми формами ОРВИ и коронавирусной инфекцией.
Специалисты обращают внимание, что традиционное сезонное увеличение заболеваемости ОРВИ, а также выросшее число тяжелых случаев коронавируса и пневмоний привели к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Как следствие, вдвое сократилась оборачиваемость коек. Если раньше пациенты проводили в госпитале, в среднем, 8 дней, сейчас – 16.

«Все тяжелые случаи ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить ковид, таковы текущие стандарты лечения. Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2. Они начнут принимать пациентов в ближайшее время», – отметила заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

Новосибирские медики отмечают рост количества тяжелых случаев в общей структуре заболеваемости внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией. «Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60% тяжелых, то сейчас – больше 80%, – отмечает главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. – Среди заболевших много пожилых людей. На первом месте по количеству инфицированных сегодня возрастная группа 65+. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию».

В то же время медики напоминают, что решение о госпитализации и маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус, и даже с подтвержденным коронавирусом, принимает врач. «Мы не госпитализируем пациентов по их желанию. Показания к госпитализации определяет врач поликлиники или скорой помощи. Как правило, это пневмония, которая сопровождается сильной лихорадкой, серьезной дыхательной недостаточностью. В стационаре, под круглосуточным наблюдением, должны находиться, в первую очередь, пациенты, которым требуется кислородная поддержка. Пациенты с легкой или средней тяжестью течения заболевания лечатся амбулаторно, то есть дома, разумеется, под контролем медиков», – подчеркнула Лариса Позднякова.

Возросла в последнее время нагрузка и на сотрудников скорой помощи. В сутки инфекционные бригады обслуживают до 180 вызовов. Как пояснила главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, приоритет – у экстренных поводов, когда есть угроза жизни. «Это пациенты с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся дома, и у которых ухудшилось состояние. Это беременные, пожилые, люди с хроническими заболеваниями, так называемые группы риска. Если у пациента, например, проблемы с дыханием, это тоже экстренный вызов, он выполняется в первую очередь», – сообщила Ирина Большакова.

Времени на инфекционный вызов бригада тратит больше, чем на обычный, даже если не нужна транспортировка в стационар. Медикам необходимо переодеться и обработать машину. Если угрозы жизни нет, обратила внимание главный врач, ожидание приезда скорой помощи может занять больше времени, такие вызовы обслуживаются после экстренных. Также Ирина Большакова напомнила, что вызовы к пациентам с неосложненной температурой скорая помощь в рабочее время передает в службу неотложной помощи поликлиник.

Минздрав Новосибирской области напоминает: в целях профилактики не только коронавируса, но и ОРВИ необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По возможности избегать мест скопления людей. Важно при первых же признаках ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. И обязательно в этом эпидемическом сезоне сделать прививку против гриппа.

Источник: nso.ru

COVID-19 коронавирус пандемия
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