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Пыльные бури, заморозки и гололед: Какую погоду ждать в октябре 2020 в Новосибирске и Бердске

14:15 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Осадки ожидаются в основном небольшие и преимущественно в виде мокрого снега.

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В Гидрометцентре предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях

Предзимняя погода задержится в Сибири. Температура в ближайшие дни там окажется ниже нормы на 2-4 градуса, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ночам будет подмораживать до -2...-7 градусов, днем в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Тыве не выше нуля. На юге Западной Сибири температура будет повышаться днем до +3...+8 градусов.

Осадки ожидаются в основном небольшие и преимущественно в виде мокрого снега. "Снежный покров на днях появился в Красноярске. А в горах южных районов Красноярского края он уже местами достигает 10-12 см. Есть снег на Алтае - до 10-15 см. На юге Западной Сибири на дорогах местами гололедица", - пояснила Паршина. Сильная гололедица будет 7-9 октября и на дорогах в центральных и южных районах Красноярского края. В Хакасии 8 октября сильный мокрый снег, 9 октября на дорогах сильная гололедица. В Иркутской области 7 октября мокрый снег и ветер до 23 м/с.

Добавится снега на севере Таймыра. Очень разная погода в Якутии: на северо-западе -3...-8 градусов, на северо-востоке днем +4...+9, на западе +7...+12 градусов. В Якутске преимущественно без осадков. Ночью -1...-3, днем +8...+10 градусов. Но 8 и 9 октября в Якутске уже может быть небольшой снег. На Чукотке местами по ночам уже до -8 градусов.

Заморозки по ночам ожидаются с 7 по 9 октября в Удмуртии, Кировской, Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях. При прояснениях 7-9 октября ночью будет подмораживать до -2 градусов. Таким образом, уже и в южных регионах ожидаются прохладные ночи.

В Москве, как и во всем Центральном регионе, теплая погода сохранится до конца недели, но постепенно, на градус-два, температура будет понижаться. Сегодня в Москве днем возможен небольшой дождь, но еще тепло +15...+20 градуов.

Завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, +6...+11. Днем без осадков, температура в Москве +18...+20, по области до +21 градуса при южном ветре.
В пятницу облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем по области возможен небольшой дождь. Температура сохранится еще на уровне +15...+20 градусов. В субботу временами может приниматься дождь. В воскресенье временами дождь. Температура днем +13...+18 градусов.

На юге России отступающий антициклон создаст условия для сильного ветра.

В Ставропольском крае 7-9 октября ожидается пыльная буря, 8-9 октября на севере и востоке Южного федерального округа, в Ставропольском крае, Чеченской Республике и Дагестане ветер до 23 м/с. В Ростовской области и Калмыкии пыльная буря.

Но погода в целом сохранит черты "бархатного сезона". В Крыму 7 и 8 октября без существенных осадков, днем +23...+29 градусов. 9 октября днем кратковременный дождь, гроза, температура +20...+25 градусов. 10 и 11 октября временами дожди, днем +19...+24.

А на черноморском побережье Краснодарского края еще теплее. Температура будет повышаться, к концу недели в Сочи до +32 градусов.

Источник: РГ

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