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"Откатится назад" уровень жизни из-за пандемии во всем мире, уверена глава МВФ

14:45 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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Кристалина Георгиева считает, что восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет длительным.

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Глава МВФ заявила, что пандемия приведет к ухудшению уровня жизни почти во всех странах

Пандемия коронавируса нового типа приведет к ухудшению уровня жизни практически во всех странах мира. Такой прогноз представила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы ожидаем, что мировое производство в среднесрочной перспективе останется на значительно более низком уровне по сравнению с нашими прогнозами, которые мы делали до пандемии. Практически для всех стран это будет откат назад с точки зрения улучшения уровня жизни", - сказала она, выступая на организованном Лондонской школой экономики онлайн-мероприятии в преддверии ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка, которая пройдет 12-18 октября.

Долгий подъем

По мнению Георгиевой, восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, окажется длительным и будет напоминать долгий подъем.
"Мировая экономика восстанавливается после кризиса. Но это бедствие далеко от завершения. Все страны сейчас сталкиваются с тем, что я бы назвала долгим подъемом, трудным восхождением, которое будет длительным, неравномерным и неопределенным, а также с возможными откатами назад", - заявила она.

"МВФ в июне прогнозировал очень серьезное снижение мирового ВВП в 2020 году. Картина сегодня менее мрачная. Согласно нашим новым оценкам, развитие событий во втором и третьем квартале было несколько лучше, чем ожидалось, что позволило несколько пересмотреть наш глобальный прогноз за 2020 год в сторону повышения. Мы продолжаем прогнозировать частичное и неравномерное восстановление в 2021 году. Наш обновленный прогноз будет доступен на следующей неделе", - добавила Георгиева.

При этом, по ее словам, после окончания пандемии мировую экономику необходимо будет перестроить в соответствии с новыми принципами. "Мы не можем себе позволить просто восстановить старую экономику с ее низким ростом, низкой продуктивностью, высоким уровнем неравенства и ухудшающимся климатическим кризисом", - отметила глава МВФ. Она убеждена, что в экономике после пандемии должны произойти "фундаментальные реформы", она должна стать "более экологичной, более умной, более инклюзивной и более динамичной". И для этого, как считает Георгиева, нужны серьезные инвестиции.

Общий госдолг

Общий государственный долг всех стран в нынешнем году достигнет рекордно высокого уровня, заявила Георгиева. "Мы ожидаем, что мировой госдолг в 2020 году достигнет рекордно высокого значения в почти 100% [мирового] ВВП", - поделилась она прогнозом.

"Многие страны стали более уязвимыми. Уровень их долга увеличился из-за мер в налогово-бюджетной сфере, которые были ими приняты в ответ на кризис, а также потери доходов", - добавила Георгиева.

Помощь членам МВФ

Фонд обладает достаточными ресурсами, чтобы помочь своим членам кредитами для восстановления экономики после кризиса, заверила Георгиева. "Мы предоставили финансирование 81 стране с беспрецедентной скоростью и масштабом", - сказала она.

По ее словам, соответствующие кредитные обязательства превысили сумму в $280 млрд. "Более трети из них были одобрены с марта", - отметила Георгиева. "И мы готовы сделать еще больше: у нас все еще есть достаточные ресурсы из общей суммы в $1 трлн, которая у нас имеется для кредитования и которую мы можем предоставить нашим членам по мере того, как они начинают свой "подъем", - добавила директор МВФ.

Источник: ТАСС

COVID-19 коронавирус пандемия Кристалина Георгиева
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