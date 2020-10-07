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Когда День юриста в 2020 году? История и традиции праздника

15:40 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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В современной России праздник будет отмечаться на официальном уровне всего в двенадцатый раз.

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День юриста существовал еще в дореволюционное время, однако в современной России этот праздник появился не так давно: в нынешнем году он будет официально отмечаться в РФ всего в двенадцатый раз

Юриспруденция, как известно, является древней наукой, поэтому нет ничего удивительного в том, что такой праздник, как День юриста, существовал еще в дореволюционной России. Отмечали же его всегда 3 декабря. Дело в том, что именно в этот день в 1864 году были приняты судебные уставы, которые стали основой всей судебной реформы Александра II, полностью изменившей судоустройство в стране.

В 2020 году День юриста также приходится на 3 декабря. В этот день общество будет чествовать всех тех, кто имеет отношение к юриспруденции.

Кстати, в современной России праздник будет отмечаться на официальном уровне всего в двенадцатый раз. Дело в том, что после 1917 года об этом торжестве забыли на следующие почти 100 лет: только в 2008 году правоведам решили вернуть их день.

История
А точнее в феврале 2008 года. Именно тогда глава нашего государства, а им в те времена был Владимир Путин, поставил свою подпись на указе, в котором говорилось об учреждении Дня юриста. С тех пор у российских правоведов и появился свой собственный день в году: их профессиональный праздник начал официально существовать. До этого же единого торжества в честь всех «разновидностей» юристов предусмотрено не было.

Идея же учреждения Дня юриста родилась в Мособлдуме, члены которой сразу же поспешили поделиться своими мыслями на этот счет с тогда еще только образованной Ассоциацией юристов России.
А в январе 2008 года состоялся II съезд этой общественной организации, на котором выделение правоведам отдельного дня в году поддержал Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент пост первого заместителя главы кабинета министров.

Традиции
Таким образом, на протяжении последних десяти лет все российские юристы каждое 3 декабря получают поздравления с наилучшими пожеланиями. Причем теплые слова в адрес виновников торжества звучат не только от их близких, родственников и коллег, высшее руководство страны также направляет им официальные поздравления.
Кроме того, лучшим из лучших вручаются почетные грамоты и различные награды. К примеру, с 2009 года 3 декабря ежегодно присуждается премия «Юрист года», которая считается высшей наградой в юридической области. Эта премия вручается только тем, кто сумел оставить свой след в российской юридической науке, а также положил немало сил для создания правового государства. Кстати, самым первым «Юристом года» был Сергей Алексеев, являющийся одним из непосредственных авторов текста нашей Конституции.

Источник: kp.ru

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