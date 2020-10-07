В просвечивающемся комбинезоне Кристина Асмус поздравила бывшего мужа Гарика Харламова

На фото она предстала облаченная в прозрачный комбинезон.

Поклонники актрисы назвали ее образ утонченным

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала новый пост в своем аккаунте в Instagram. На фото она предстала облаченная в прозрачный комбинезон.

В подписи к фото Асмус поздравила своего бывшего мужа, юмориста и актера Гарика Харламова с выходом нового сериала "Гусар", где он играет главную роль.

"... завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала "Гусар"! Это будет Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!" – написала актриса.

Подписчики Асмус оценили ее образ. "Кристина, у Вас такие красивые костюмы. Вы такая в них утонченная", "Оооо, красотка", "Костюм бомба!" – пишут поклонники.

Источник: amic.ru