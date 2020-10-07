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В просвечивающемся комбинезоне Кристина Асмус поздравила бывшего мужа Гарика Харламова

15:47 07.10.2020 Фото: instagram.com
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На фото она предстала облаченная в прозрачный комбинезон.

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Поклонники актрисы назвали ее образ утонченным

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала новый пост в своем аккаунте в Instagram. На фото она предстала облаченная в прозрачный комбинезон.

В подписи к фото Асмус поздравила своего бывшего мужа, юмориста и актера Гарика Харламова с выходом нового сериала "Гусар", где он играет главную роль.

"... завтра вечером снова включай ТНТ и смотри премьеру сериала "Гусар"! Это будет  Поздравляю @garikkharlamov и всех причастных с премьерой!" – написала актриса.

Подписчики Асмус оценили ее образ. "Кристина, у Вас такие красивые костюмы. Вы такая в них утонченная", "Оооо, красотка", "Костюм бомба!" – пишут поклонники.

Источник: amic.ru

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