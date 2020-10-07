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Ввести санкции против ближнего круга Путина требует Навальный у Евросоюза

15:15 07.10.2020 Фото: pixabay.com
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- Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе, - отметил Алексей.

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Навальный призвал ЕС вводить санкции против близких к Кремлю олигархов

Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный считает, что для повышения эффективности санкционных мер Евросоюз должен вводить санкции против близких к российскому руководству олигархов, а не в отношении всей России.

"Санкции против всей страны не работают. Самое главное - ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы", - заявил находящийся на лечении в Германии Навальный в интервью немецкой газете Bild.

Он отметил: "Они присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе".

В качестве одного из объектов он назвал, в частности, главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева, заявив, что тот является сторонником президента России Владимира Путина.

По мнению Навального, варианты действий ЕС против России должны включать замораживание активов или запрет на поездки россиян, которые считаются причастными к делу о его отравлении, экономические санкции и остановку строительства газопровода "Северный поток 2".

Оппозиционер подверг критике Россию, которая, по его мнению, не делает ничего для расследования дела об отравлении.

"Россия не делает даже попыток сделать вид, что она ведет расследование", - сказал Навальный, повторив свое мнение о том, что его отравление было осуществлено по указанию высшего российского руководства. Блогер также раскритиковал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, которого считают другом российского президента и лоббиста российских энергетических компаний, назвав его "мальчиком на побегушках у (президента РФ Владимира) Путина, который защищает убийц".

Председатель Европейского совета Шарль Мишель повторил позицию ЕС об осуждении предполагаемого отравления российского оппозиционера Алексея Навального и пообещал, что на ближайшем саммите ЕС в октябре Евросоюз определит свою позицию на основе выводов ОЗХО.

"У нас очень скоро будет возможность на ближайшем Европейском совете вернуться к этому очень важному вопросу", - сказал Мишель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы просим проведения независимого расследования, и через десяток дней на ближайшем саммите ЕС у нас будет возможность определить европейский ответ на основе информации, которую мы тем временем изучим", - сообщил глава Евросовета.

Как заявила во вторник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации и разместить их в открытом доступе.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин, считает, что работа организации становится все более политизированной.

"Мы видим, что ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, - деградирует. Казалось бы, все 193 государства-участника Конвенции заинтересованы в ее укреплении. По факту же мы имеем дело с запредельной политизацией работы ОЗХО, говорим, по сути, на разных языках и не слышим друг друга. Уже и речи не идет о приверженности принципу консенсуса, все чаще разжигается истерия даже вокруг технических по своей природе вопросов ", - заявил Шульгин, выступая на 95-й сессии Исполнительного совета организации.

Постпред РФ подчеркнул, что особенно поражает то, как "на гаагской площадке развивается ситуация с так называемым отравлением российского гражданина А.Навального (Алексей Навальный, российский оппозиционер - ИФ)".

Источник: Интерфакс

новичок оппозиционер отравление санкции Алексей Навальный Владимир Путин
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