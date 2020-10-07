Все вопросы по самоизоляции задали москвичу своем мэру Собянину. Польза от ответов есть для всех

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону.

Мы вынуждены были попросить оставаться дома пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Для них временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Возобновлена работа системы социальной помощи. Московские школы ушли на двухнедельные каникулы. Предприятия и организации обязаны перевести не менее 30% работников в режим удаленной работы.

Естественно, у москвичей возникает много вопросов. Отвечу на некоторые из них.

Касаются ли ограничения, введенные указом мэра от 25 сентября, тех, кто уже переболел коронавирусом?

Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно.

С практической точки зрения – как отличить переболевших от не болевших людей? Согласны ли вы с тем, что полицейский на улице, продавец в магазине или начальник на работе сможет потребовать от вас раскрыть свой «ковидный» статус?

И даже если согласны, то, находясь без маски в метро или магазине, вы будете подавать плохой пример другим людям.

Наконец, официальное разделение людей «переболевших» и «не болевших» неизбежно простимулирует черный рынок поддельных справок и сертификатов. Зачем кормить мошенников?

Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел.

Должны ли оставаться дома москвичи, страдающие от диабета?

Да, диабет включен в перечень заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома.

При необходимости оформить больничный лист можно по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

Должны ли уходить на двухнедельные каникулы частные школы и учреждения дополнительного образования?

Мы не обязываем, но рекомендуем частным школам и кружкам принять решение о двухнедельных каникулах.

Продолжать работать в обычном режиме им неудобно. Ведь дети из частных школ одновременно посещают городские учреждения дополнительного образования. А в частные секции и кружки ходят дети из городских школ. Чтобы не создавать проблем для родителей и детей, лучше сделать паузу всем одновременно. Многие частные учебные заведения последовали этому совету.

Если покупатель в магазине отказывается надеть маску и перчатки, имеет ли право продавец его не обслуживать? Могут ли оштрафовать покупателей за отсутствие средств индивидуальной защиты?

В условиях режима повышенной готовности магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток и потребовать от них покинуть территорию организации.

По информации Роспотребнадзора, требование использовать средства индивидуальной защиты в магазинах и на предприятиях бытовых услуг не является нарушением прав потребителей.

Штраф за отказ использовать средства индивидуальной защиты составляет 4000 рублей. Административные протоколы составляются по ст. 3.18.1 КоАП города Москвы сотрудниками органов внутренних дел.

Московские магазины штрафуют и приостанавливают их работу в случае нарушения в них масочного режима. Могут ли обычные посетители послать свою жалобу - фото с продавцами без масок, если заметят такое форменное безобразие?

Информацию о нарушениях масочного режима в магазинах можно направить в электронную приемную Правительства Москвы https://www.mos.ru/feedback/reception/.

Обращение будет рассмотрено Департаментом торговли и услуг города Москвы, префектурами административных округов и управами районов, которые осуществляют контроль за соблюдением сотрудниками предприятий режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты.

Планируется ли снизить стоимость масок в метро?

Пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться.

С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей. Приобрести средства защиты можно на станциях метро и МЦК: в кассах, в вендинговых аппаратах и в торговых павильонах.

Зачем носить перчатки в общественном транспорте, когда есть санитайзеры?

Столичный общественный транспорт регулярно и тщательно дезинфицируется. Тем не менее, в ходе поездки пассажиры неизбежно соприкасаются с поверхностями, которых до них касались другие люди. Перчатки защищают вас от лишних контактов и препятствуют заражению коронавирусом.

Санитайзеры – эффективная мера борьбы против вирусов, но они являются дополнением, а не заменой перчаткам.

Аппараты установлены на всех станциях метро и МЦК, а также на некоторых остановках наземного транспорта. Призываем пассажиров пользоваться ими до и после поездки.

Что делать тем, у кого заболел член семьи коронавирусом, а у них отрицательные ПЦР и ИФА? Надо ли соблюдать карантин? Можно ли взять больничный в связи с этим?

В случае заболевания члена семьи, все лица проживающие с ним в одном жилом помещении, должны пройти ПЦР-тестирование. Для взятия биоматериала на дом приходит сотрудник поликлиники.

Все члены семьи получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней. Им выдается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

Какая причина будет вписана в больничный лист для беременных? Поскольку это вынужденный больничный, как он будет оплачиваться?

Граждане, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины для оформления больничного листа должны обратиться по телефону горячей линии.

С помощью информационной системы сотрудники Правительства Москвы проверят факт наличия соответствующего диагноза или постановки на учет по беременности и обеспечат оформление электронного больничного листа. Номер больничного листа сообщат пациенту звонком или через СМС-сообщение.

Беременным в сроке до 30 недель (при одноплодной беременности) выписывается больничный с кодом «03», так называемый, карантинный больничный.

Будет ли вакцинация для волонтеров, которые работают с пожилыми людьми, обязательной?

Участие в программах вакцинации строго добровольно для всех категорий граждан, включая волонтеров.

Что будет с кружками и секциями «Московского долголетия»? Они временно прекратят работу?

Кружки и секции проекта «Московское долголетие» продолжают работу в формате онлайн.

С 1 октября к существующим кружкам в новом сезоне добавились музыка, театральное направление, общая физическая подготовка, настольные игры, художественно-прикладное творчество и интеллектуальные игры.

Также было открыто новое онлайн-направление - «Литературная мастерская». На занятиях участники проекта смогут раскрыть свои творческие способности, научатся работать с текстом, узнают о секретах мастерства величайших писателей и драматургов.

Записаться на онлайн-занятия можно, позвонив по телефону в ближайший территориальный центр социального обслуживания. Номера телефонов на сайте www.mos.ru/age.

Где можно сдать ПЦР?

ПЦР-тест можно сдать в 207 городских поликлиниках, из них 162 взрослых и 45 детских.

Помимо этого, в городе работает 30 ИФА-центров, где горожане старше 18 лет могут бесплатно сдать кровь на наличие антител к коронавирусу. Таким образом, в столице работает практически 240 точек, где горожане могут бесплатно пройти тестирование на коронавирус.

Сдача анализа возможна только по предварительной записи, которая открывается на 2 недели. С подробной информацией о прохождении тестирования можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы в разделе https://mosgorzdrav.ru/covid-test.

Можно ли подсчитать, какая сумма была потрачена московским бюджетом с начала года на борьбу с коронавирусом? В общем, включая медицинские мероприятия, поддержку бизнеса и прочее.

Правительство Москвы выделило на борьбу с пандемией 284 млрд рублей. Фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей.

В разных формах поддержку получили свыше 8 млн москвичей. Наиболее важными программами помощи гражданам стали:

прямые выплаты москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдавшим режим самоизоляции – около 1,9 млн горожан;

повышение ежемесячных денежных выплат на детей от 3 до 7 лет – почти 110 тысяч детей;

выплата региональной надбавки к пособию по безработице – более 98 тысяч москвичей;

выдача продуктовых наборов учащимся школ – свыше 1 млн;

доставка лекарств, продуктов и другая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции;

освобождение собственников жилья от взносов на капремонт во II квартале 2020 г. – 3,5 млн собственников жилья.

Крупнейшими медицинскими программами являются:

выплата дополнительных надбавок медицинским работникам;

приобретение медоборудования, перепрофилирование городских больниц, расходные материалы, диагностические средства и лекарственные препараты;

строительство и оснащение новой инфекционной больницы в Вороновском;

выплата грантов федеральным и частным медицинским организациям на перепрофилирование коечного фонда.

Антикризисную поддержку получили порядка 43 тыс. городских организаций 13 отраслей, в которых работают в общей сложности 770 тыс. человек.

Основными мерами поддержки стали:

освобождение и отсрочка оплаты аренды городской недвижимости;

субсидии и гранты малому и среднему бизнесу;

отсрочка платежей по налогам;

гранты собственникам коммерческой недвижимости;

гранты организациям в целях борьбы с коронавирусом (гостиницы, такси и др.);

льготное кредитование.

Как будут отслеживать выполнение указа по удаленке?

Указом Мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ контроль соблюдения требований о переводе на удаленную работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки, а также реагировать на жалобы граждан о неправомерных отказах в переводе на удаленную работу.

Источник: sobyanin.ru